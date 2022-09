Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Von der Leyen schlägt Ölpreisdeckel und andere Sanktionen gegen Russland vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Mitgliedstaaten ein achtes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Es soll unter anderem einen Preisdeckel auf russisches Öl ermöglichen, wie von der Leyen am Mittwoch in Brüssel sagte. Zudem sind weitere Ein- und Ausfuhrbeschränkungen im Umfang von 7 Milliarden Euro geplant.

Kabinett stimmt längerer Laufzeit von Reservekohlekraftwerken zu

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch entschieden, dass angesichts der Gasknappheit Kraftwerke aus der Netzreserve länger als zuvor geplant im Einsatz bleiben können. Statt Ende April kommenden Jahres können sie bis Ende März 2024 am Netz bleiben, sofern die knappe Stromversorgungslage dies notwendig macht. Mit der Maßnahme will die Bundesregierung die Vorsorge für den Winter stärken.

Bahn erhöht Preise im Fernverkehr um durchschnittlich 4,9 Prozent

Bahnfahren wird zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember teurer. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, steigen die Preise im Fernverkehr im Durchschnitt um 4,9 Prozent. Der Konzern verwies auf die deutlich höheren Kosten. Für den Regionalverkehr hatte die Bahn bereits im September eine Erhöhung um durchschnittlich 4 Prozent angekündigt.

Scholz sichert ukrainischem Präsident weitere Unterstützung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Deutschlands anhaltende Unterstützung zugesagt. Außerdem hat er betont, dass Deutschland die Ergebnisse der Scheinreferenden in den von Russland besetzen ukrainischen Gebieten niemals anerkennen werde, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Beide hätte sich über die militärische, politische und wirtschaftliche Lage der Ukraine sowie Möglichkeiten der weiteren Unterstützung, einschließlich beim Wiederaufbau, ausgetauscht.

Nord-Stream-Röhren könnten für immer zerstört sein

Deutsche Sicherheitsbehörden fürchten, dass die beiden Röhren der Ostseepipeline Nord Stream 1 nach den Sabotageakten für immer unbrauchbar sein werden. Wenn sie nicht schnell repariert würden, werde sehr viel Salzwasser reinlaufen und die Pipelines korrodieren, erfuhr der Tagesspiegel aus Regierungskreisen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit wollte sich nicht zu solchen Spekulationen äußern. Als erster Schritt wird nach Tagesspiegel-Informationen nun die Kontrolle der deutschen Hoheitsgewässer durch die Bundespolizei intensiviert, mit ihren Schiffen werden entsprechende Routen der kritischen Infrastruktur stärker beobachtet.

Umweltbundesamt: Gaslecks an Pipelines führen zu schweren Umweltschäden

Die Gaslecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 führen nach Einschätzung des Umweltbundesamts (UBA) zu schweren Klimaschäden. Sämtliches Methan in den Pipelines werde in die Atmosphäre gelangen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Grund dafür sei, dass es keine Abschottungsmechanismen an den Pipelines gebe. Insgesamt werden laut UBA voraussichtlich 0,3 Millionen Tonnen Methan in die Atmosphäre gelangen. Methan sei "deutlich klimaschädlicher als CO2". Auf hundert Jahre gesehen erwärme eine Tonne Methan die Atmosphäre genauso wie 25 Tonnen CO2. Daher müsse der Klimaeffekt der Lecks mit etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten beziffert werden, rechnete die Behörde vor.

Versicherte Katastrophenschäden 2022 über Zehnjahresdurchschnitt - Studie

Die Versicherungsbranche muss dieses Jahr mit einem hohen Schadensaufkommen aus Katastrophen rechnen. Der Risikomodellierer Verisk schätzt das Volumen der globalen versicherten Schäden aus Naturkatastrophen in diesem Jahr laut einer Studie auf 123 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 74 Milliarden Dollar an durchschnittlichen Schäden der vergangenen zehn Jahre.

US-Rohöllagerbestände leicht gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 23. September verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,215 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,141 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 4,2 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Aug -24,2% gg Vorjahr - NAR

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Aug -2,0% gg Vm auf 88,4 - NAR

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)