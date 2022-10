Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

S&P: Aktivität in US-Wirtschaft im Oktober deutlich verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober deutlich verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel laut einer ersten Veröffentlichung auf 47,3 (September: 49,5). Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,9 (52,0) Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von 51,8 erwartet. Der Service-PMI ging auf 46,6 (49,3) Punkte zurück. Hier hatte die Prognose auf 49,7 gelautet.

Sunak wird neuer Premierminister Großbritanniens

Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Premierminister Großbritanniens. Dies teilte ein Vertreter der regierenden konservativen Tories am Montag in London mit. Zuvor hatte sich Penny Mordaunt, Sunaks einzige Mitbewerberin um den Posten an der Partei- und Regierungsspitze, geschlagen gegeben. Mit Ablauf einer Frist um 15.00 Uhr MESZ wurde Sunak damit automatisch neuer Parteichef und tritt somit die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss an. Mordaunt schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, sie ziehe sich aus dem Rennen um Downing Street 10 zurück und unterstütze Sunak "voll".

Designierter britischer Premier Sunak verspricht "Stabilität und Einheit"

Nach seiner Ernennung durch die Mehrheit der konservativen Abgeordneten hat der designierte britische Premierminister Rishi Sunak versprochen, dem Land "Stabilität und Einheit" zu bringen. Großbritannien sei ein "großartiges Land", es gebe aber "keinen Zweifel, dass wir vor einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Herausforderung stehen", sagte Sunak am Montag vor Journalisten.

Eiopa untersucht Derivate-Engagements der Versicherer

Nach den Problemen der britischen Pensionsfonds mit Derivaten müssen sich bald womöglich Europas Versicherer die Frage gefallen lassen, ob sie ebenfalls zu stark auf solche komplexen Finanzprodukte gesetzt haben. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, will die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa in den kommenden Wochen analysieren, wie sich Versicherer mit Derivaten gegen Marktschwankungen abgesichert haben. Ein Sprecher der Eiopa sagte, es gehe unter anderem um Zinsderivate. Die Untersuchung, so betonte er, drehe sich aber generell um die Absicherungsstrategien von Versicherern.

DIHK-Präsident: Ukraine braucht belastbaren Kapitalfonds

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, hat beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin einen "belastbaren Kapitalfonds" der internationalen Geber angemahnt. "Für einen wirklichen Wiederaufbau der Ukraine bedarf es eines belastbaren Kapitalfonds durch die internationale Gebergemeinschaft", sagte er laut Mitteilung. Damit ein solcher Fonds erfolgreich funktioniere, sei ein hohes Maß an Transparenz und Beteiligungsmöglichkeit nach modernen Standards erforderlich.

Bericht: EU-Kommission plant Einführung neuer Abgasnormen

Die Europäische Kommission plant einem Medienbericht zufolge die Einführung neuer Abgasnormen. Die geplante Abgasnorm Euro 7 soll eine Reihe von Zusatzkategorien erhalten, wie das Handelsblatt unter Berufung auf einem der Zeitung vorliegenden Entwurf der Brüsseler Behörde berichtete. Demnach ist etwa die Kategorie Euro 7+ für Autos vorgesehen, deren Batterie mindestens 10 Prozent länger hält als gesetzlich vorgegeben.

Schirdewan wendet sich gegen Überlegungen zu Gründung neuer Partei

Linken-Chef Martin Schirdewan hat sich gegen Gedankenspiele zur Bildung einer neuen Partei gewandt. Für ihn sei klar, dass "das öffentliche Kokettieren mit einer Neugründung der Partei nicht gut tut", sagte Schirdewan am Montag in Berlin. Alle müssten ihrer Verantwortung gerecht werden, für eine starke Linke "auf der Basis unserer Programmatik" zu kämpfen.

EU für Schutz von 30 Prozent der Land- und Meeresflächen weltweit

Die Europäische Union will sich bei der UN-Biodiversitätskonferenz (COP15) im Dezember in Kanada für den weltweiten Schutz von mindestens 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen einsetzen. Die Erhaltung dieser Flächen solle zu den "Zielen und Vorgaben bis 2030" gehören, auf die sich die Teilnehmenden der COP15 einigen könnten, teilten die EU-Mitgliedstaaten mit.

Israel und Libanon wollen Abkommen zu Seegrenze am Donnerstag unterschreiben

Israels Ministerpräsident Jair Lapid hat angekündigt, den Vertrag mit dem Libanon zur Grenzziehung im Mittelmeer noch diese Woche unter Dach und Fach zu bringen. "Am Donnerstag werden wir ein historisches Abkommen mit dem Libanon unterschreiben", verkündete Lapid am Montag. Die von den USA vermittelte Abmachung soll die Offshore-Gasförderung im östlichen Mittelmeer ermöglichen.

BRASILIEN

Leistungsbilanz Aug Defizit 5,4 Mrd USD (Juli: Defizit 4,1 Mrd USD)

Leistungsbilanz Sep Defizit 5,7 Mrd USD (Aug: Defizit 5,4 Mrd USD)

Ausländische Direktinvestitionen Aug 8,9 Mrd USD

Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 69,2 Mrd USD

Ausländische Direktinvestitionen Sep 9,2 Mrd USD

Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 73,8 Mrd USD

USA

Chicago Fed National Activity Index Sep +0,10 (Vm: +0,10)

Chicago Fed National Activity Index Sep 3-Mon-Mittel +0,17 (Vm: +0,04)

