Behörden melden bundesweite Störungen in Mobilfunknetzen

Angesichts von erheblichen Störungen in Mobilfunknetzen haben mehrere Landesbehörden am Donnerstag vor dem Ausfall des Notrufs gewarnt. Aus Berlin und Hamburg hieß es, die Netze seien bundesweit gestört. Auch der Notruf zu Feuerwehr und Polizei könne davon betroffen sein.

Baerbock deutet Kompromissbereitschaft bei Ausgleich für Klimaschäden an

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat auf der UN-Klimakonferenz Kompromissbereitschaft bei dem besonders umstrittenen Thema eines Ausgleichs für klimabedingte Schäden angedeutet. Es gehe um Lösungen, "die den vulnerabelsten Staaten jetzt unmittelbar helfen und nicht erst in ein paar Jahren", sagte Baerbock am Donnerstag in Scharm el-Scheich. Dabei müssten aber "alle großen Emittenten" von Treibhausgasen zumindest für die Klimaschäden der Zukunft Verantwortung übernehmen.

Zugausfälle und Verspätungen nach Güterzugunfall zwischen Berlin und Hannover

Wegen der Sperrung der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover nach einem schweren Güterzugunfall ist es am Donnerstag zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei in Hannover fuhr gegen 03.30 Uhr morgens bei Leiferde im Landkreis Gifhorn ein mit Propangas beladener Güterzug auf einen stehenden Güterzug auf. Zwei Wagen mit Propangas kippten um und zwei weitere entgleisten.

Wissing: Absatzzahlen emissionsfreier Lkw werden deutlich zulegen

Daten der Fahrzeughersteller zeigen nach Angaben von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erstmals, dass die prognostizierten Absatzzahlen schwerer Nutzfahrzeuge mit Batterie- und Brennstoffzelle in den kommenden Jahren sehr stark ansteigen werden. 2030 sollten demnach bereits drei Viertel der neu zugelassenen Nutzfahrzeuge der Gewichtsklasse ab 12 Tonnen emissionsfrei sein. Vor diesem Hintergrund solle ein initiales Lade- und Wasserstofftankstellennetz für die Null-Emissions-Logistik aufgebaut werden, sagte Wissing bei einer Fachkonferenz.

Fast sechs Jahre Haft in Prozess um "NSU 2.0"-Drohschreiben

Wegen zahlreicher Drohschreiben an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist ein 54-Jähriger vom Landgericht Frankfurt am Main zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach Alexander M. unter anderem der Bedrohung, Beleidigung und Nötigung schuldig. Es sei davon überzeugt, dass der Angeklagte die Briefe "alle allein geschrieben" habe, sagte die Vorsitzende Richterin Corinna Distler bei der Urteilsverkündung.

Rabobank: EZB könnte Bilanzabbau mit eigenem Wertpapier glätten

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Rabobank-Analyst Bas van Geffen ihre Staatsanleihebestände mit einem ähnlichen Tempo wie die US-Notenbank und die Bank of England reduzieren wollen. Das auf EZB-Verhältnisse umgerechnete Tempo von 30 Milliarden Euro pro Monat lässt sich nach Aussage des Analysten aber nicht mit der von der EZB wohl favorisierten passiven Methode erreichen, fällig gewordene Papiere einfach nicht mehr zu ersetzen. Sein Vorschlag: Die EZB sollte den Abbau von Überliquidität im Bankensystem unterstützen, indem sie zusätzlich eigene Wertpapiere ausgibt.

EU-Sondertreffen zu steigender Flüchtlingszahl kommende Woche

Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen hat die Europäische Union für kommende Woche Freitag ein Sondertreffen angesetzt. Die Innenminister der 27 Mitgliedsländer sollen dabei "die Lage auf allen Migrationsrouten" besprechen, wie der tschechische Ratsvorsitz am Donnerstag mitteilte.

London will Steuern erhöhen und Ausgaben senken

Die britische Regierung hat die größten Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen seit einem Jahrzehnt angekündigt. Großbritannien ist damit die erste große westliche Volkswirtschaft, die ihr Ausgabenwachstum nach Jahren stark erhöhter fiskalischer Anreize während der Pandemie und der jüngsten Energiesubventionen drastisch einschränkt. Schatzkanzler Jeremy Hunt kündigte Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen in Höhe von 55 Milliarden Pfund für die nächsten fünf Jahre an, um die Staatsverschuldung ab dem im März 2028 endenden Haushaltsjahr zu senken.

Lebenslange Haft für drei Angeklagte in Prozess um MH17-Abschuss in Niederlanden

Im Prozess um den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine hat ein niederländisches Gericht drei Angeklagte in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil wegen Mordes und Beteiligung an der Zerstörung des Flugzeugs gilt für zwei Russen und einen Ukrainer, ein weiterer Angeklagter wurde von dem Gericht am Donnerstag freigesprochen. Beim Abschuss des Passagierflugzeugs über der Ostukraine am 17. Juli 2014 waren 298 Menschen getötet worden, unter ihnen zahlreiche Niederländer.

Nancy Pelosi gibt Führung der US-Demokraten in Repräsentantenhaus ab

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gibt nach den Zwischenwahlen die Führung über die Demokratische Partei in der Kongresskammer ab. In einer emotionalen Rede im Abgeordnetenhaus in Washington sagte die 82-Jährige am Donnerstag, sie werde nicht für eine Wiederwahl für eine Führungsposition der Demokraten im Kongress antreten. Der Zeitpunkt sei gekommen, dass "eine neue Generation" die Fraktion der Demokraten anführe. Sie werde aber Abgeordnete bleiben.

Philly-Fed-Index fällt im November wider Erwarten

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im November wider Erwarten eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia fiel auf minus 19,4 Punkte von minus 8,7 im Oktober. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 6,0 erwartet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 12. November abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 222.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen unveränderten Stand von 225.000 vorhergesagt.

Bullard: Fed-Leitzins könnte auf 5 bis 7 Prozent steigen

Die US-Notenbank muss ihre Zinsen nach Aussage von James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, noch deutlich anheben, um für eine hinreichend restriktive Geldpolitik zu sorgen. "Um ein ausreichend restriktives Niveau zu erreichen, muss der Leitzins weiter angehoben werden", sagte Bullard in Louisville, ohne explizit ein Niveau zu nennen. Ein Chart, mit dem er seine Rede illustrierte, zeigte jedoch ein Leitzinsniveau von 5 bis 7 Prozent. Derzeit liegt die Fed Funds Rate bei 3,75 bis 4,00 Prozent.

US/Baubeginne Okt -4,2% auf 1,425 Mio (PROGNOSE: -2,0%)

US/Baugenehmigungen Okt -2,4% auf 1,526 Mio Jahresrate

