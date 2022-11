Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Oktober

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Oktober angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,05, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den September wurde der Indexstand auf plus 0,17 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von 0,10 genannt worden war.

Habeck will staatliche Garantien für Ausbau von Ökostromanlagen prüfen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Vorschläge prüfen, nach denen es staatliche Garantien für Investitionen in Ökostromanlagen geben könnte, um so den Ausbau von Produktionskapazitäten zu erhöhen. Es gelte, die Fertigungen von solchen Anlagen in Deutschland wieder aufzubauen. Branchenvertreter drängten auf staatliche Unterstützung.

FDP will Vertrauenszeit beim Bürgergeld kippen

Die FDP hat im Streit um das Bürgergeld einen Verzicht auf die geplante Vertrauenszeit gefordert, in der es weitgehend keine Sanktionen geben soll, und ist damit Forderungen der Union entgegengekommen. "Die Vertrauenszeit beim Bürgergeld sollte fallen", erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Leistungsgerechtigkeit muss sichergestellt bleiben - dazu gehört natürlich die Verhängung von Sanktionen". SPD und Grüne seien "aufgefordert, sich zu bewegen". In einem Pressestatement betonte der FDP-Generalsekretär zudem, bei den Vorstellungen der Union mit Blick auf Sanktionen existierten "große Schnittmengen" mit der FDP.

FDP will höhere Freibeträge bei der Erbschaftssteuer

Die FDP dringt auf eine Anhebung der Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, um Mehrbelastungen durch eine Gesetzesänderung zum Jahreswechsel zu begegnen. "Wir haben uns ja innerhalb der Koalition darauf verständigt, dass wir zusätzliche Belastungen der Mitte in Deutschland vermeiden wollen", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. "Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir uns innerhalb der Koalition darüber unterhalten, dass die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer ähnlich wie beim Inflationsausgleich... angepasst werden." Dies beträfe "keinesfalls nur Menschen mit hohem Einkommen, sondern ganz normale Familien der Mitte".

Polizeigewerkschaften wollen kein Bundesfinanzkriminalamt

Vertreter von Polizeigewerkschaften haben sich bei einer Anhörung im Bundestag gegen die geplante Einrichtung eines Bundesfinanzkriminalamtes ausgesprochen. "Die kurzfristige Einrichtung einer neuen Behörde in Form eines Bundesfinanzkriminalamtes ist in der vorgesehenen Form weder erforderlich, praktikabel, noch zielführend", erklärte der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Die Einrichtung einer Zentralstelle des Bundes im Bereich des Finanzministeriums sei richtig, es sollten aber die bestehenden Strukturen der Generalzolldirektion genutzt und personell ausgebaut werden. Dazu solle "das Zollkriminalamt mit seinen Zollfahndungsämtern genutzt werden".

Staatsanwaltschaft lehnt Ermittlungen gegen Abbas wegen Holocaust-Äußerung ab

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Aufnahme von Ermittlungen gegen Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wegen dessen Holocaust-Äußerung bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt im August abgelehnt. Grund sei, dass kein Anfangsverdacht der Volksverhetzung vorliege, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Der Vorgang liege nun aber der Generalstaatsanwaltschaft zur neuerlichen Prüfung vor, weil ein Anzeigender gegen die Entscheidung Beschwerde erhoben habe.

Britischer Industrieverband fordert mehr Fachkräfte aus dem Ausland

Der britische Industrieverband (CBI) hat Erleichterungen bei der Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland gefordert. Die Leute in Großbritannien seien gegen Einwanderung - "aber das ist das Einzige, das unser Wachstumspotenzial seit März erhöht hat", sagte CBI-Chef Tony Danker beim jährlichen Verbandskongress in Birmingham. "Seien wir ehrlich: Wir haben weder die Leute, die wir brauchen, noch die Produktivität."

Saudis und andere Opec-Staaten erwägen Produktionserhöhung - Kreise

Saudi-Arabien und weitere Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) erörtern eine Produktionserhöhung. Eine Steigerung der Förderung um bis zu 500.000 Barrel pro Tag ist nun für die Opec+-Sitzung am 4. Dezember im Gespräch, wie Vertreter der Gruppe sagten. Der Schritt könnte dazu beitragen, die Differenzen mit der US-Regierung zu überwinden und die Energieversorgung aufrechtzuerhalten.

Erdogan erwägt Einsatz von Bodentruppen bei Offensive in Nordsyrien

Nach massiven Luft- und Artillerieangriffen auf kurdische Stellungen im Norden Syriens erwägt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Einsatz von Bodentruppen im Nachbarland. Es könne "nicht die Rede davon sein", dass die aktuelle Militäroffensive "auf eine Luftoperation beschränkt" sei, sagte Erdogan. Die Bundesregierung rief Ankara auf, "verhältnismäßig zu agieren und dabei das Völkerrecht zu achten". Der türkische Präsident sagte, "zuständige Behörden, unser Verteidigungsministerium und Stabschef werden zusammen über das Ausmaß an Kraft entscheiden, das von unseren Bodentruppen ausgeübt werden sollte".

