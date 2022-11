Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im November auf 11,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im November auf hohem Niveau etwas nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stagniert der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) auf dem Niveau des Vormonats und lag um 11,3 (Oktober: 11,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Es war der erste Rückgang der Inflationsrate seit Juni. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 11,4 Prozent prognostiziert.

KfW sieht deutsche Inflation auf Hochplateau

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib rechnet nach dem Rückgang der deutschen Inflation im November nicht damit, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Monaten fortsetzen wird. "Zwar ist im Oktober auch die Erzeugerpreisinflation - sogar deutlich - zurückgegangen, verharrt aber auf sehr hohen 35 Prozent. Das spricht dafür, dass sich dies noch für einige Monate auch in sehr hohen Verbraucherpreisinflationsraten widerspiegeln könnte und wir es mit einem Plateau hoher Inflationsraten zu tun haben", schreibt sie in einem Kommentar.

ING: Deutsche Inflation noch nicht auf Höhepunkt

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski glaubt nicht, dass die Inflation in Deutschland im Oktober schon ihren Höhepunkt gesehen hat. "Wir gehen eher davon aus, dass sich die Gesamtinflation im Dezember erholen wird, bevor sie schließlich im ersten Quartal einen eher strukturellen Höhepunkt erreicht", schreibt Brzeski in einem Kommentar zum Rückgang der Inflationsrate im November. Am wichtigsten sei, dass die Weitergabe der höheren Großhandelspreise für Gas noch in vollem Gange sei. "Viele Haushalte werden die erste Preiserhöhung erst ab dem 1. Januar spüren", gibt er zu bedenken.

Commerzbank: Inflation in Deutschland bleibt zweistellig

Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner mag trotz des rückläufigen Inflationsdrucks in Deutschland im November noch keine Entwarnung geben. "Vielmehr rechnen wir bis Anfang des nächsten Jahres mit zweistelligen Inflationsraten. Erst danach dürfte die Gesamtinflation allmählich fallen, aber nur deshalb, weil die Energiepreise nicht noch einmal so stark zulegen sollten wie in den vergangenen Monaten", schreibt Wagner in einem Kommentar. Die unterliegende Teuerung wird nach seiner Einschätzung hoch bleiben.

Nato will in Bukarest Winterhilfen für Ukraine beschließen

Die Nato rechnet in den kommenden Monaten mit verstärkten russischen Angriffen auf die Ukraine. Präsident Wladimir Putin wolle "den Winter als Kriegswaffe" nutzen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor einem Außenministertreffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Er drängte die Mitgliedsländer deshalb zu weiteren zivilen wie militärischen Hilfszusagen. Von Bukarest werde die Botschaft ausgehen, "dass wir alle mehr tun müssen - sowohl um der Ukraine bei der Reparatur der zerstörten kritischen Infrastruktur zu helfen, einschließlich des Strom- und Gasnetzes - als auch, um die Angriffe selbst durch die Bereitstellung weiterer Luftabwehrsysteme zu bekämpfen", betonte Stoltenberg.

Katar: Lieferung geringer Gas-Mengen liegt an Deutschland

Nach Angaben von Katars Energieminister Saad Scharida al-Kaabie liegt es an Deutschland, dass sein Land keine größere Gas-Mengen liefert. "Wie Sie wissen, gibt es kein Terminal in Deutschland. Ein neues wird gerade gebaut", sagte er der Bild-Zeitung. Schneller könne Katar nicht helfen. "Wir haben bereits zugesagt, dass wir keine Mengen aus Europa abziehen werden. Mehr können wir nicht tun."

G7-Staaten wollen Kriegsverbrechen zusammen aufklären

Die G7-Staaten wollen zur besseren Verfolgung von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine ein Netzwerk von nationalen Kontaktstellen für Ermittlungen zu Völkerstraftaten einrichten, an die sich internationale Organisationen und andere Staaten wenden können. Dazu hätten sich die sieben führenden Industriestaaten (G7) verpflichtet, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nach einem Treffen der G7-Justizminister in Berlin. Auch die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland seien dazu aufgerufen, "uns zu berichten, was sie gesehen haben".

US-Regierung ermahnt Deutschland wegen Huawei

Die US-Regierung hat Deutschland wegen ihres Umgangs mit dem chinesischen Netzausrüsters Huawei kritisiert und ihre europäischen Verbündeten aufgefordert, Mobilfunknetze vor chinesischem Einfluss zu sichern. "Die Vereinigten Staaten sind der Überzeugung, dass wir nicht-vertrauenswürdigen Anbietern nicht gestatten können, an unserer digitalen Infrastruktur, einschließlich unseres 5G-Netzes, mitzuwirken", sagte die Nato-Botschafterin der USA, Julianne Smith, dem Handelsblatt.

Scholz sichert Selenskyj weitere kurzfristige Unterstützung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat weitere kurzfristige Unterstützung zugesichert. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit haben sich beide über die politische, militärische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht.

EU deckt Steuerbetrug im Umfang von 2,2 Milliarden Euro auf

Die Europäische Union hat nach eigenen Angaben einen internationalen Steuerbetrug im Umfang von geschätzt 2,2 Milliarden Euro aufgedeckt. An dem "vermutlich größten jemals in der EU ermittelten Mehrwertsteuerbetrug" seien mehr als 600 Menschen beteiligt gewesen, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) am Dienstag mit. In 14 Ländern, unter anderem Deutschland, Frankreich und Spanien, gab es am Dienstag Razzien.

Ungarn rechnet mit Freigabe von EU-Mitteln aus Corona-Wiederaufbaufonds

Im Streit um die Freigabe von EU-Mitteln in Milliardenhöhe rechnet Ungarn mit einem positiven Signal aus Brüssel. Er erwarte "grünes Licht" der Kommission für die Auszahlung von rund 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU, sagte der ungarische Chefunterhändler Tibor Navracsics am Dienstag in Budapest. Die Verhandlungen könnten dann im Dezember abgeschlossen werden.

Stimmung der US-Verbraucher im November eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im November abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 100,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 100,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 102,2 von zunächst 102,5 nach unten revidiert.

Chinas höchstes Sicherheitsgremium verlangt "hartes Durchgreifen" nach Protesten

Chinas höchstes Sicherheitsgremium hat am Dienstag angesichts der Proteste gegen die Corona-Lockdowns und für mehr politische Freiheiten ein hartes Vorgehen gegen "feindliche Kräfte" verlangt. Es sei erforderlich, "hart gegen Infiltration und Sabotagetätigkeiten durch feindliche Kräfte durchzugreifen", erklärte der zentrale Ausschuss für politische und rechtliche Angelegenheiten der Kommunistischen Partei laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Unterstützer: Inhaftierte belarussische Aktivistin Kolesnikowa auf Intensivstation

Die in Belarus inhaftierte Regierungskritikerin Maria Kolesnikowa ist in ein Krankenhaus in der Stadt Gomel im Südosten des Landes eingeliefert worden und liegt auf der Intensivstation. Das teilte der Pressedienst des ebenfalls inhaftierten Oppositionellen Viktor Babaryko mit, für den Kolesnikowa gearbeitet hatte. Demnach war die 40-jährige Kolesnikowa am Montag zunächst in die Chirurgie gebracht worden, bevor sie verlegt wurde.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Nov +8,1% gg Vorjahr

Kanada's 3Q BIP annualisiert +2,9%

Kanada's 3Q BIP PROGNOSE: +1,5%

Kanada 2Q BIP revidiert auf +3,2% von +3,3%

