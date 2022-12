Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: G7 gründet offenen, kooperativen internationalen Klimaclub

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) haben am Montag die Gründung eines internationalen Klimaclubs beschlossen. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in diesem Jahr den Vorsitz der G7 inne hat, laden die G7-Staaten alle interessierte Staaten mit einer ehrgeizigen Klimapolitik dazu ein, dem Club im kommenden Jahr beizutreten und ihn mitzugestalten. Mit der Gründung des Klimaclubs hat Scholz ein selbstgestecktes Ziel für die deutsche G7-Präsidentschaft erreicht.

Scholz: G7-Staaten wollen Finanzhilfen für Ukraine koordinieren

Die Gruppe sieben führender Industriestaaten (G7) will ihre Finanzhilfen für die Ukraine in Zukunft stärker abstimmen. "Die G7 hat sich heute auf zentrale Elemente für eine Plattform verständigt, die die finanzielle Unterstützung aller Geber koordinieren soll", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einer Videokonferenz der G7. "Das Ziel ist es, diese Plattform nun rasch aufzubauen, unter Beteiligung der Ukraine, internationaler Finanzinstitutionen und weiterer Partner."

Ampel einig bei Energiepreisbremse zu Boni und Dividenden - Magazin

Die Ampelkoalition hat nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel beim Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse einen entscheidenden Streitpunkt ausgeräumt. Dabei geht es um die Frage, ob Unternehmen ihren Vorständen, Geschäftsführern oder Aufsichtsräten Boni bezahlen und den Anteilseignern Dividenden ausschütten dürfen. Hier setzten sich laut Spiegel insbesondere die Grünen durch.

Ministerium: Bund und Länder richten Förderpolitik GRW neu aus

Die Bundesregierung will mit den Bundesländern am Dienstag eine Neuausrichtung ihrer Förderpolitik für die Regionen beschließen, die den wachsenden Fachkräftemangel und die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft stärker berücksichtigen sollen. Die Bundesregierung will dazu mit den Ländern Änderungen an dem Förderinstrument "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) vereinbaren, das seit über 50 Jahren ein wichtigstes regionalpolitisches Förderinstrument ist.

Duda äußert sich bei Deutschland-Besuch versöhnlich zu Patriot-Stationierung

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die geplante Stationierung deutscher Patriot-Luftabwehrsysteme in seinem Land "als sehr wichtige Geste eines Verbündeten" bezeichnet. Es sei "sehr wichtig", dass die Patriot-Systeme Teil der gesamten polnischen Luftverteidigung würden, sagte Duda am Montag nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Duda zeigte sich zudem zuversichtlich, dass der Streit zwischen beiden Ländern über Entschädigungszahlungen für deutsche Verbrechen im Zweiten Weltkrieg beigelegt werden könne.

Polizei durchsucht Räume des Europäischen Parlaments in Brüssel

Die belgische Polizei hat am Montag Räumlichkeiten des EU-Parlaments in Brüssel durchsucht. Die belgische Bundesstaatsanwaltschaft informierte über die Durchsuchungen drei Tage nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im EU-Parlament, in den unter anderen die griechische Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili verwickelt ist. Kaili und drei weitere Beschuldigte sitzen seit Sonntag wegen der Affäre, die im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar steht, in Untersuchungshaft.

Nach Korruptionsvorwürfen soll es interne Untersuchung im EU-Parlament geben

Nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im EU-Parlament hat deren Präsidentin Roberta Metsola eine interne Untersuchung angekündigt. Der Fall sei gleichbedeutend mit einem "Angriff auf die europäische Demokratie", sagte Metsola am Montag in Straßburg.

Putin verzichtet auf traditionelle Jahrespressekonferenz

Der russische Präsident Wladimir Putin verzichtet auf seine traditionelle Pressekonferenz zum Jahresende. "Bis zum Beginn des neuen Jahres wird es keine Pressekonferenz des Präsidenten geben", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einer telefonischen Unterrichtung. Der seit 2000 amtierende Putin hatte sein großes Treffen mit der Presse seit 2001 Jahr für Jahr abgehalten - die einzige Unterbrechung war die Zeit zwischen 2008 und 2012, als er Ministerpräsident war und nicht Staatsoberhaupt.

EU verschärft Sanktionen gegen Iran nach zweiter Hinrichtung

Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen den Iran weiter verschärft. Die am Montag im Amtsblatt der EU veröffentlichten Sanktionen treffen insgesamt fast 30 weitere iranische Verantwortliche und Einrichtungen. Darunter sind Verantwortliche der Revolutionsgarden sowie der Rundfunksender IRIB als "Sprachrohr" Teherans.

