Lindner sieht Durchbruch für höhere Freibeträge bei Erbschaftsteuer

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht in der Koalition einen Durchbruch für eine Anhebung der Freibeträge bei der Erbschaftsteuer. "Es hat eine Übereinkunft der Koalitionsfraktionen im Bundestag gegeben, die ich sehr begrüße", sagte Lindner am Dienstag in Berlin. Diese sieht demnach vor, dass eine Gesetzesinitiative des Bundesrats für höhere Freibeträge von den Ampel-Fraktionen im Bundestag mitgetragen würde.

Scholz warnt bei U-Boot-Taufe in Kiel vor Gefahr der "Deglobalisierung"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eindringlich vor einem Abbruch internationaler Handelsbeziehungen im Rahmen einer Ent-Globalisierungswelle gewarnt. Angesichts der aktuellen Weltlage sei eine "Diversifizierung der Handelsbeziehungen und der Lieferketten" zwar das "Gebot der Stunde", nicht aber "Deglobalisierung und Decoupling" (Entkopplung), sagte er am Dienstag im schleswig-holsteinischen Kiel bei der Taufe von zwei U-Booten für die Marine Singapurs. "Das sind gefährliche und sehr teure Irrwege."

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Oktober nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Oktober stärker gefallen als zunächst berichtet. Wie die Bundesbank mitteilte, reduzierten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,7 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 1,7 Prozent gemeldet worden.

Deutschland bei Plänen zu EU-Gaspreisdeckel weiter skeptisch - Kreise

Deutschland steht nach Aussage eines hochrangigen Regierungsbeamten der Einführung eines EU-weiten Gaspreisdeckels noch immer skeptisch gegenüber. Als Bedingung für Deutschlands Zustimmung zu solch einem Instrument innerhalb der Europäischen Union (EU) nannte er die Wahrung der Versorgungssicherheit und der Finanzmarktstabilität. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) habe vor negativen Folgen auf die Finanzmarktstabilität gewarnt, wenn solch ein Gaspreisdeckel falsch ausgestaltet wird, so der Beamte.

EU-Gipfel berät über Folgen des US-Klimapakets - Kreise

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden auf ihrem Gipfel am Donnerstag über die Auswirkungen des milliardenschweren amerikanischen Maßnahmenpakets zur Inflationsbekämpfung sprechen. Nach Angaben eines hochrangigen Beamten der Bundesregierung werde Deutschland bei seiner Haltung bleiben, dass es in der EU bereits genug finanzielle Mittel gebe, die noch nicht ausgeschöpft worden seien, um auf das als "Inflation Reduction Act" (IRA) bekannte US-Gesetz zu reagieren. Daher sei ein europäischer Solidaritätsfonds, wie ihn die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen hatte, nicht nötig.

Normenkontrollrat beklagt weiter steigende Bürokratie in Deutschland

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) beklagt die weiter steigende Bürokratie in Deutschland. In seinem Jahresbericht moniert das Expertengremium, dass neue Gesetze immer mehr Zeitaufwand und Kosten verursachten. Der sogenannte Erfüllungsaufwand stieg um rund 6,7 Milliarden Euro auf insgesamt etwa 17,4 Milliarden Euro, wie es in einer Mitteilung hieß. Zudem beklagen die Experten, dass immer mehr Gesetze im Eilverfahren durch die Parlamente gepeitscht würden.

Ampel-Fraktionen einigen sich auf Hilfen für Verbraucher von Heizöl und Pellets

Die Fraktionen der Regierungsparteien haben sich auf Hilfen für Haushalte geeinigt, die mit Öl oder Holzpellets heizen. Laut dem Eckpunktepapier der Fraktionen, das AFP am Dienstag vorlag, stellt der Bund dafür 1,8 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Verfügung. Demnach sollen die Hilfen aus einem "Härtefallfonds alternative nicht leitungsgebundene Brennstoffe" an private Haushalte fließen, und zwar rückwirkend vom 1. Januar 2022 bis 1. Dezember 2022.

"Mr. Cum-Ex" Hanno Berger zu acht Jahren Haft verurteilt

Er gilt als "Mr. Cum-Ex": Nun ist der Steueranwalt Hanno Berger vom Landgericht Bonn zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn am Dienstag der besonders schweren Steuerhinterziehung in drei Fällen schuldig. Berger spielte eine wichtige Rolle bei Cum-Ex-Geschäften, mit denen Banken und Investoren den Staat jahrelang um Milliarden prellten.

SPD-Politiker Maas legt Bundestagsmandat zum Jahresende nieder

Der SPD-Politiker Heiko Maas legt zum Jahresende sein Bundestagsmandat nieder. Seine Nachfolge tritt die saarländische Juso-Vorsitzende Emily Vontz an. Maas kündigte seinen Rückzug am Dienstagnachmittag in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion an, wie ein Fraktionssprecher bestätigte. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung tritt der 56-Jährige im Januar in eine Berliner Anwaltskanzlei als Partner ein. Er ist Volljurist, hat aber bislang nicht als Anwalt gearbeitet.

Streik der Bahn-Beschäftigten in Großbritannien legt Pendlerverkehr lahm

Zehntausende Beschäftigte der Bahn in Großbritannien sind am Dienstag in einen Streik getreten und haben vor allem Pendlerinnen und Pendlern das Leben schwer gemacht. Die Gewerkschaft RMT rechnete mit 40.000 teilnehmenden Beschäftigten und kämpft mit dem Ausstand für deutliche Lohnerhöhungen auf dem Niveau der hohen Inflation. Es könnte der Auftakt zu einer langen Streikphase werden, an der sich unter anderem auch die Post sowie Krankenschwestern beteiligen.

US-Inflation lässt im November stärker nach als erwartet

Der Inflationsdruck in den USA hat im November deutlicher nachgelassen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 7,1 (Vormonat: 7,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und einer Jahresteuerung von 7,3 Prozent gerechnet.

US-Realeinkommen steigen im November

Die Realeinkommen in den USA sind im November gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium weiter mitteilte, hatten die Einkommen im Oktober stagniert. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im November saison- und inflationsbereinigt 378,42 US-Dollar nach 377,80 Dollar im Vormonat.

Hilfszusagen in Höhe von gut 1 Milliarde Euro für Ukraine

Die internationale Ukraine-Konferenz in Paris hat Hilfszusagen von gut 1 Milliarde Euro erbracht. Es handle sich um Spenden und Sachmittel, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna. Die Hilfe solle von sofort an bis zum Ende des Winters geleistet werden. Frankreich beteilige sich daran in Höhe von 125 Millionen Euro, davon seien 50 Millionen bis Ende des Jahres vorgesehen, sagte Colonna. "Russland will den Winter zu einer Kriegswaffe machen", betonte sie. Die internationale Gemeinschaft stehe zusammen, um das Leiden der ukrainischen Bevölkerung zu lindern.

USA verkünden historischen Durchbruch bei Kernfusionsforschung

Einem Labor in den USA ist ein historischer Durchbruch bei der Kernfusionsforschung gelungen: Bei einem Experiment wurde bei einer Kernfusion erstmals ein Nettoenergiegewinn erzielt, wie das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) im US-Bundesstaat Kalifornien am Dienstag mitteilte. Das bedeutet, dass mehr Energie erzeugt wurde, als Energieaufwand für die Kernfusion nötig war. US-Energieministerin Jennifer Granholm sprach von einem Durchbruch, "der in die Geschichtsbücher eingehen wird".

Opec hält Ölprognosen trotz Preisdeckel aufrecht

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Prognosen für das weltweite Ölangebot und die globale Ölnachfrage unverändert gelassen. Sie geht davon aus, dass die Versuche des Westens, eine Preisobergrenze für russisches Öl festzulegen, nur geringe Auswirkungen auf die weltweiten Rohölströme haben werden.

Südafrikas Präsident Ramaphosa entgeht Amtsenthebungsverfahren

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ist einem Amtsenthebungsverfahren entgangen. Nach einer hitzigen Debatte stimmte das Parlament am Dienstag mit einer deutlichen Mehrheit von 214 zu 148 Stimmen bei zwei Enthaltungen gegen das Verfahren. Entscheidend waren die Stimmen der Abgeordneten von Ramaphosas Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC). Der ANC hält mit 230 der 400 Sitze die Mehrheit im Parlament. Die Abgeordneten der Regierungspartei hatten bereits im Vorfeld angekündigt, gegen die Einleitung des Verfahrens zu stimmen.

