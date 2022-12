Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lindner: Maastricht-Defizit könnte 2023 bei rund 4,5% des BIP liegen

Das deutsche Staatsdefizit könnte 2023 nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf rund 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anwachsen. "Der gesamtstaatliche Maastricht-Finanzierungssaldo könnte in Deutschland in diesem Jahr bei rund minus dreieinhalb Prozent des BIP liegen, und er könnte sich im nächsten Jahr auf minus viereinhalb Prozent des BIP verschlechtern", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern in Berlin.

Scholz fordert "aktive Rohstoffstrategie"

Deutschland soll nach dem Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Zurückhaltung beim Erschließen neuer Rohstoffquellen überwinden. "In der Vergangenheit waren wir uns für manches zu fein: Sonntags haben wir beklagt, wie beispielsweise Kobalt-Bergbau betrieben wird. Unter der Woche haben wir aber wenig dabei gefunden, Batterien herzustellen, die unter anderem Kobalt benötigen", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung.

LNG-Spezialschiff im Industriehafen von Lubmin angekommen

Das Spezialschiff "Neptune" zur Aufbereitung von Flüssiggas (LNG) hat am Freitag den Industriehafen von Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Die sogenannte Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) soll dort ihren Platz am LNG-Terminal einnehmen, wie der Betreiber Regas mitteilte. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich mit der Gasversorgung beginnen zu können", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Stephan Knabe.

Deutschland will sich "substanziell" an EU-Mission im Niger beteiligen

Deutschland will sich nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) "substanziell" an einer neuen EU-Mission im Niger beteiligen. Der Beitrag mit deutschen Soldaten werde "mindestens zweistellig" sein, sagte Lambrecht zum Abschluss ihrer Sahel-Reise am Freitag in der nigrischen Hauptstadt Niamey. Demnach sehen die Planungen für die EU-Mission eine Gesamtzahl von 200 oder 250 Soldatinnen und Soldaten vor.

Baseler Ausschuss: Regularien für Krypto-Assets gelten ab 2025

Die Chefs der weltweit wichtigsten Zentralbanken und Aufsichtsbehörden (GHOS) haben das vom Baseler Ausschuss vorgeschlagene strengere Regelwerk für den Umgang von Banken mit Krypto-Assets abgesegnet und einer Einführung ab 2025 zugestimmt. "Ungedeckte Krypto-Assets und Stablecoins mit unwirksamen Stabilisierungsmechanismen werden einer konservativen aufsichtsrechtlichen Behandlung unterzogen", heißt es in einer Erklärung des Ausschusses.

Karlspreis 2023 geht an ukrainischen Präsidenten Selenskyj und ukrainisches Volk

Der Aachener internationale Karlspreis 2023 geht an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk. Das teilte das Direktorium des Preises am Freitag in der nordrhein-westfälischen Stadt mit. "Das ukrainische Volk verteidigt unter der Führung seines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger, sondern auch Europa und die europäischen Werte", hieß es zur Begründung.

Nächste Phase des Luftkampfsystems FCAS offiziell eingeleitet

Nach monatelangem Ringen sind die Zuständigkeiten beim Bau des gemeinsamen deutsch-französisch-spanischen Kampfflugzeugsystems (FCAS) offiziell geklärt. Im Auftrag der drei Länder habe die französische Behörde für Rüstungsbeschaffung den Industriepartnern den Vertrag übermittelt, teilten die beteiligten Unternehmen mit. Damit beginnt die nächste Phase, in der bis 2029 ein flugfähiger Prototyp des Kampfflugzeugs entwickelt werden soll.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im Dezember verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember verlangsamt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 44,6 von 46,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Fed/Williams: Inflation weiterhin "hartnäckig hoch"

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, bezeichnet die Inflation trotz einer zuletzt leichten Abschwächung als immer noch "hartnäckig hoch". Die Inflation müsse sich deutlich abschwächen, bevor die US-Notenbank in ihrer geldpolitischen Straffung nachlässt, sagte Williams der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 13:00 ET (18:00 GMT)