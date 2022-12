Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW: Geringe Einkommen profitieren am meisten von Entlastungen

Von den Entlastungen im kommenden Jahr wie dem Ausgleich der kalten Progression, höherem Kindergeld und Preisbremsen bei Strom und Gas profitierten Haushalte mit geringem Einkommen nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) am stärksten. So blieben einer Familie mit einem Jahresbrutto von zusammengerechnet 60.000 Euro am Jahresende 4 Prozent respektive 2.400 Euro mehr übrig. Gerade das höhere Kindergeld sorge für eine bemerkenswerte Entlastung, so das arbeitgebernahe Institut

Europäischer Gaspreis weiter im Sinkflug

Der Preis für europäisches Gas fällt immer weiter. Nachdem er zuletzt bereits auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar gefallen war, verbilligt er sich am letzten Handelstag des Jahres 2022 nochmals drastisch. Am virtuellen Handelspunkt TTF in den Niederlanden geht es um weitere 14,5 Prozent nach unten auf 73,20 Euro je Megawattstunde.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt deutlich im Dezember

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember stark aufgehellt. Der Indikator stieg auf 44,9 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index bei 37,2 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 40,5 Punkten erwartet.

China ernennt bisherigen Botschafter in den USA zum Außenminister

China hat seinen bisherigen Botschafter in den USA, Qin Gang, laut Medienberichten zum neuen Außenminister ernannt. Der in China auch als "Wolfskrieger" bekannte Spitzendiplomat steht für eine harte Haltung gegenüber dem Westen - laut seiner Darstellung ist China ein Land, das wenig vom Westen zu lernen habe. Der 56-Jährige löst seinen Vorgänger Wang Yi ab, der das Amt seit seit 2013 innehatte.

Trumps Steuerunterlagen nach langem Rechtsstreit veröffentlicht

Nach einem langen Rechtsstreit sind am Freitag die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump veröffentlicht worden. Für Trump, der die Unterlagen als erster Präsident seit Richard Nixon nicht zugänglich gemacht und sich gegen eine Veröffentlichung gewehrt hatte, ist die Veröffentlichung ein Rückschlag.

