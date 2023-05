Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Wirtschaft schafft im April mehr Jobs als erwartet

Die US-Wirtschaft hat im April trotz der rasanten Zinserhöhungen der Fed mehr Stellen geschaffen als erwartet, jedoch wurden die Zuwächse für die beiden Vormonate spürbar nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank im April wider Erwarten. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat im Berichtsmonat 253.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 180.000 erwartet.

Habeck will Ausbau der Solarenergie deutlich beschleunigen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach Beratungen mit Branchenvertretern eine Strategie zum beschleunigten Ausbau der Solarenergie in Deutschland vorgelegt. Auf seinem zweiten Gipfel mit Vertretern der Solarenergiewirtschaft stellte er den Plan vor, mit dem es für Privatleute einfacher werden soll, den Solarstrom einzuspeisen oder an Nachbarn zu verkaufen. Die Photovoltaik-Strategie enthält insgesamt elf Handlungsfeldern. Das Spektrum reicht von Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik bis hin zu den Themen Fachkräftesicherung, industrielle Wertschöpfung in Europa und Technologieentwicklung.

Habeck will mit Industriestrompreis Überleben der Branche sichern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält einen subventionierten Industriepreis für notwendig, um der energieintensiven Industrie das Überleben in Deutschland zu ermöglichen. Kritikern seines Vorschlags empfahl er, dass man "nicht gleich die Tür zuknallt", bevor man sich über den Vorschlag ausgetauscht habe. Er hatte zuvor ein Konzept vorgelegt, das für die global operierende energieintensive Industrie bis 2030 einen Industriestrompreis in Höhe von 6 Cent je Kilowattstunde für maximal 80 Prozent des Verbrauchs garantiert.

Regierung: Klimaclub legt Fokus auf industrielle Dekarbonisierung

Zum ersten Mal nach Gründung des Klimaclubs im vergangenen Dezember haben sich seine Mitgliedstaaten im Anschluss an den Petersberger Klimadialog im Rahmen einer Taskforce getroffen. Dabei sei es um die weitere Ausgestaltung des Klimaclubs gegangen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Auf der Agenda des Auftakttreffens standen laut den Angaben unter anderem ein erster Austausch der Mitglieder über künftige Aktivitäten des Klimaclubs sowie die Arbeitsweise der Taskforce im laufenden Jahr. Die industrielle Dekarbonisierung sei ein zentraler Baustein für eine prosperierende klimaneutrale Wirtschaft, stehe aber noch am Beginn der Transformation, wobei auch der Einsatz von grünem Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen werde.

Verfahren für Dena-Chefposten wird neu aufgesetzt

Der Aufsichtsrat der Deutschen Energie-Agentur (Dena) hat einvernehmlich beschlossen, das Verfahren zur Besetzung des Vorsitzes der Geschäftsführung neu aufzusetzen. Die Findungskommission solle breiter aufgestellt werden und fortlaufend sicherstellen, dass bei ihren Mitgliedern keine tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte jedweder Art bestehen.

Offenbar Einigung im Streit über Whistleblower-Schutz

Im Streit über das geplante Gesetz zum Schutz von Whistleblowern in Behörden und Unternehmen haben Bund und Länder offenbar eine Einigung erzielt. In der Nacht zum Freitag habe sich eine Arbeitsgruppe beider Seiten auf einen Kompromiss verständigt, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Verhandlungskreise. SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler bestätigte der Zeitung demnach die Einigung.

+++ Konjunkturdaten

*Kanada Apr Erwerbsquote 65,6% (März: 65,6%)

*Kanada Apr Stundenlöhne +5,2% gg Vorjahr

*Kanada Apr Erwerbsfähige +46.600 gg März

*Kanada Apr Beschäftigte PROGNOSE: +20.000

*Kanada Apr Beschäftigte +41.400 gg März

*Kanada Apr Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,1%

*Kanada Apr Arbeitslosenquote 5,0% (März: 5,0%)

