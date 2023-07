Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise deuten im Juni auf nachlassende Inflation

Die US-Erzeugerpreise haben im Juni ein weiteres Signal für eine abflauende Inflation geliefert. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Preise auf der Produzentenebene um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 0,1 (Vormonat: 1,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. Juli abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 237.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 250.000 vorhergesagt.

US-Präsident Biden erwägt Gefangenenaustausch für WSJ-Reporter Gershkovich

US-Präsident Joe Biden zieht offenbar einen Gefangenenaustausch für den Wall-Street- Journal-Reporter Evan Gershkovich, der seit mehr als 100 Tagen in Russland inhaftiert ist, in Erwägung. "Ich meine es ernst mit einem Gefangenenaustausch", sagte Biden auf einer Pressekonferenz in Helsinki mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. "Ich werde alles tun, um Amerikaner zu befreien, die illegal in Russland oder anderswo festgehalten werden, und dieser Prozess ist bereits im Gange." Der Kreml hatte in der vergangenen Woche die Tür für einen möglichen Gefangenenaustausch offen gehalten, an dem Gershkovich beteiligt sein könnte, aber bekräftigt, dass solche Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssten.

Einige EZB-Ratsmitglieder wollten im Juni stärkere Zinserhöhung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist am 15. Juni nicht nur nicht dem Beispiel der US-Notenbank gefolgt, die am Tag zuvor eine Zinspause verkündet hatte - er hat bei den Beratungen am 14. und 15. Juni sogar über einen "großen Zinsschritt" diskutiert. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll außerdem hervorgeht, gab es zugleich Forderungen, den Abbau der APP-Anleihebestände nicht zu beschleunigen.

US-Wettbewerbsbehörde FTC untersucht ChatGPT

Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) prüft, ob das KI-Programm ChatGPT der Gesellschaft OpenAI Einzelpersonen geschadet hat, indem es falsche Informationen über sie veröffentlicht hat. Wie aus einem Schreiben der Behörde an das Unternehmen einem Informanten zufolge hervorgeht, werden auch detaillierte Fragen zu den Datensicherheitspraktiken des Unternehmens gestellt, wobei ein Vorfall aus dem Jahr 2020 angeführt wird, bei dem das Unternehmen einen Fehler aufdeckte, der es Nutzern ermöglichte, Informationen über die Chats anderer Nutzer und einige zahlungsbezogene Informationen zu sehen. Bei OpenAI war unmittelbar keine Stellungnahme erhältlich

Opec erwartet starke Ölnachfrage aus asiatischen Volkswirtschaften

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) rechnet für das kommende Jahr mit einem starken Anstieg der Erdölnachfrage, der auf den boomenden Bedarf der asiatischen Volkswirtschaften zurückzuführen ist. In einem monatlichen Marktbericht erklärte die in Wien ansässige Gruppe der Erdölproduzenten, dass sie für das kommende Jahr einen Anstieg der Ölnachfrage um 2,2 Millionen Barrel pro Tag erwartet, nach einem Wachstum von 2,4 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr.

Regierung verabschiedet erstes bundesweites Klimaanpassungsgesetz

Die Bundesregierung hat heute den vom Bundesumweltministerium vorgelegten Regierungsentwurf für ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz wird laut Umweltministerium erstmals ein strategischer Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen in Deutschland geschaffen. Städte und Gemeinden seien in besonderer Weise betroffen, wenn es um konkrete Vorsorge für die Folgen der Klimakrise gehe.

Scholz nimmt an EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel teil

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am kommenden Montag und Dienstag am dritten EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Die Treffen der EU mit der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) seien das wichtigste Forum für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Europa und den lateinamerikanischen und karibischen Staaten. An dem Gipfel werden laut Hebestreit zahlreiche Staats- und Regierungschefs der 33 CELAC-Staaten und der 27 EU-Mitgliedstaaten teilnehmen.

Niederländische Finanzministerin kündigt nach Hass und Drohungen Rückzug an

Die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag hat wegen Drohungen gegen sie ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Die vergangene Zeit sei von "Hass, Einschüchterung und Drohungen" begleitet gewesen, sagte Kaag. "Das hat meiner Familie eine große Last auferlegt." Es sei manchmal schwierig für sie selbst gewesen, aber "aushaltbar", fuhr sie fort. "Für meine Familie ist es anders." Sie habe sich entschieden, "nicht für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandideren".

Thailands Parlament verwehrt Wahlsieger Pita Amt des Regierungschefs

Wahlsieger Pita Limjaroenrat hat bei einer Abstimmung im thailändischen Parlament die nötige Mehrheit für das Amt des Regierungschefs verfehlt. Nach stundenlangen Diskussionen unter Abgeordneten ergab die Auszählung des Votums, dass der progressive Politiker der Move Forward Partei (MFP) trotz einer von ihm geknüpften Acht-Parteien-Koalition die nötige Mehrheit von 375 Stimmen nicht erreichte.

