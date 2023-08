Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Jobwachstum bleibt im Juli trotz Abschwächung robust

Das US-Jobwachstum hat sich im Juli zwar leicht abgeschwächt, blieb aber insgesamt robust. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 187.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 200.000 erwartet. Wegen der aggressiven Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wurde erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde. Das ist bisher aber nur begrenzt eingetreten. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 49.000 Jobs nach unten revidiert. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Juli auf 3,5 von 3,6 Prozent.

Allianz: Hitzewelle kostet 0,6 Prozentpunkte BIP-Wachstum

Die jüngsten Hitzewellen in den USA, Südeuropa und China könnten die Weltwirtschaft 0,6 Prozentpunkte Wachstum gekostet haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Allianz, die von den drei Ökonomen Ludovic Subran, Jasmin Gröschl und Markus Zimmer erstellt wurde. Die Kosten reichten von 0,1 Prozentpunkten für Frankreich bis zu 1,3 Prozentpunkten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für China. Ein Tag mit extremer Hitze (über 32 Grad) entspreche einem halben Tag Streik, heißt es in der Studie. "Es besteht eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die kommenden Sommer den extremen Bedingungen ähneln werden, die wir gerade erlebt haben", schreiben die drei Autoren. Daher gelte: "Anpassung ist der Schlüssel."

Sicherheitskreise: Ukrainischer Angriff auf russisches Kriegsschiff "erfolgreich"

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben "erfolgreich" ein russisches Landungsschiff in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk angegriffen. Das russische Kriegsschiff "Olenegorsk Gornjak" sei das Ziel einer nächtlichen Drohnenattacke auf den Marinestützpunkt in Noworossijsk gewesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen in Kiew. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte zuvor erklärt, dass ukrainische Streitkräfte in der Nacht "unter Verwendung zweier Schiffsdrohnen" versucht hätten, die Schwarzmeerflotte in Noworossijsk anzugreifen. Der Angriff sei abgewehrt worden.

Kreml-Kritiker Nawalny zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in einem Prozess wegen "Extremismus" zu weiteren 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das gab am Freitag seine Sprecherin bekannt. Dem 47-Jährigen war in dem Prozess vorgeworfen worden, eine "extremistische" Organisation gegründet und finanziert zu haben; außerdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und "Nazi-Ideologie wiederbelebt" haben.

DJG/DJN/AFP/apo/err

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)