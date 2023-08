Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Altlastenfonds für Kernenergie soll Aktienrente anlegen - Magazin

Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) soll laut einem Magazinbericht die Milliarden für die Aktienrente verwalten. Das gehe aus dem Gesetzentwurf für das sogenannte Generationenkapital hervor, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vergangene Woche an seine Kabinettskollegen verschickt habe, berichtete der Spiegel. Die Bundesregierung verzichte damit darauf, einen eigenen Fonds für die kapitalgedeckte Säule der Rentenversicherung zu schaffen. Ein Sprecher des Finanzministeriums lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires unter Verweis auf "laufende interne Abstimmungen" eine Stellungnahme ab.

Sonderermittler zu Joe Bidens Sohn Hunter eingesetzt

US-Justizminister Merrick Garland hat einen Sonderermittler für die laufenden Untersuchungen gegen den Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter Biden, eingesetzt. Wie Garland am Freitag bei einer Pressekonferenz in Washington sagte, erhält Staatsanwalt David Weiss aus dem Bundesstaat Delaware, der bereits die Ermittlungen gegen Hunter Biden leitet, den Status eines Sonderermittlers. Dem Präsidentensohn werden Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht zur Last gelegt.

US-Erzeugerpreise steigen im Juli um 0,3 Prozent

Die US-Erzeugerpreise sind im Juli moderat gestiegen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Preise auf der Produzentenebene um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 0,8 (Vormonat: 0,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent prognostiziert.

Ecowas-Militärchefs treffen sich am Samstag in Ghana

Nach der Genehmigung einer Eingreiftruppe für den Niger durch die Ecowas wollen sich die Militärchefs der Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft am Samstag in der ghanaischen Hauptstadt Accra treffen. Dies verlautete am Freitag aus Militärkreisen. Die Ecowas setzt jedoch nach eigenen Angaben weiterhin auf eine diplomatische Lösung nach dem Staatsstreich im Niger, wie der Ecowas-Vorsitzende, der Nigerias Präsident Bola Tinubu, am Donnerstag nach einem Sondergipfel der Gemeinschaft gesagt hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise Juli +0,12% (Juni: -0,08%)

Mexiko Industrieproduktion Juni +0,6% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Juni +3,7% (PROG: +2,9%) gg Vj

