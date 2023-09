Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: Hohe Aufmerksamkeit für Preise Chance und Bedrohung

Für die Europäische Zentralbank (EZB) stellt die aktuell hohe Inflation nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar. Lagarde sagte bei einem Seminar in London laut veröffentlichtem Redetext: "Einerseits kann die erhöhte Aufmerksamkeit für die Inflationsentwicklung dazu beitragen, die Inflationserwartungen zu entankern. Andererseits sollten die Zentralbanken gerade dann, wenn die Aufmerksamkeit der Menschen am größten ist, ihre Schlüsselbotschaften übermitteln, um sicherzustellen, dass die Inflationserwartungen fest verankert bleiben."

Panetta: EZB berichtet im Oktober über Erkundungsphase zu digitalem Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Erkundungsphase für einen möglichen digitalen Euro nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta fast abgeschlossen. "Nächsten Monat werden wir über die Ergebnisse der Untersuchungsphase berichten. Auf dieser Grundlage wird der EZB-Rat entscheiden, ob er in die nächste Phase des Projekts eintreten will", sagte Panetta laut veröffentlichtem Redetext in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments.

EZB/Elderson: Banken müssen sich gegen Klimaklagen schützen

Die Banken des Euroraums müssen sich nach Aussage von EZB-Direktor Frank Elderson darauf einstellen, wegen ihres Beitrags zu Erderwärmung und Umweltzerstörung rechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Elderson sagte zur Eröffnung einer juristischen Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB), der beste Schutz dagegen wäre, Pläne für eine Senkung des Ausstoßes an Klimagasen entsprechend dem Pariser Abkommen aufzustellen.

UN-Bericht: Invasive Arten spielen weltweit Schlüsselrolle bei Artensterben

Invasive Arten spielen laut einem UN-Bericht eine Schlüsselrolle beim weltweiten Artensterben. Eingeschleppte Arten seien in 60 Prozent der dokumentierten Ausrottungen von Tieren oder Pflanzen ein entscheidender Faktor, heißt es im bislang umfassendsten Bericht über invasive Arten, den der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) am Montag in Bonn veröffentlichte. Die rund 37.000 katalogisierten Arten richten demnach jährlich Schäden in Höhe von mehr als 400 Milliarden Dollar (371 Milliarden Euro) an.

Baerbock bekräftigt Unterstützung für raschen Schengen-Beitritt Rumäniens

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Unterstützung Deutschlands für einen raschen Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum bekräftigt. Es sei "überfällig, dass wir dieses gegebene Versprechen endlich einlösen", sagte Baerbock am Montag nach einem Treffen mit ihrer rumänischen Kollegin Luminita Odobescu vor Journalisten in Berlin.

Wissing: Konferenz will einheitliche Regeln und Standards für E-Fuels

Die Teilnehmer einer internationalen Konferenz zu synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) haben laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf die Schaffung international einheitlicher Regeln und Standards gedrungen. "Wir haben einen wahren Schatz an Wissen, an Forschung und auch an vorhandenen Strukturen, was E-Fuels angeht weltweit - alleine es fehlt an einer guten internationalen Vernetzung", sagte Wissing bei einer Pressekonferenz.

Verbraucherschützer beklagen Probleme mit Debitkarten von Visa und Mastercard

Verbraucherschützer melden eine Reihe von Problemen mit den neuen Debitkarten der Anbieter Visa und Mastercard. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Montag mitteilte, gingen nach einem Aufruf 1.745 Problemschilderungen ein. Vor allem in Geschäften in Deutschland, im Hotel, im Ausland oder um Bargeld an der Ladenkasse zu erhalten, seien die neuen Debitkarten mitunter nicht akzeptiert worden, erklärte vzbv-Chefin Ramona Pop.

Erdogan spricht sich in Russland gegen Alternative zu Getreideabkommen aus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen Alternativen zum Abkommen über ukrainische Getreideexporte ausgesprochen. "Die alternativen Vorschläge, die auf die Tagesordnung gesetzt wurden, können kein nachhaltiges, sicheres und beständiges Modell bieten, das wie die Schwarzmeerinitiative auf der Zusammenarbeit zwischen den Parteien beruht", sagte Erdogan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin am Montag in der Schwarzmeerstadt Sotschi.

Israel und Bahrain einigen sich auf Ausbau ihrer Handelsbeziehungen

Die Außenminister von Israel und Bahrain wollen die Handelsbeziehungen ihrer beiden Länder ausbauen. "Der Außenminister und ich sind übereingekommen, dass wir zusammen daran arbeiten sollten, die Anzahl der Direktflüge, den Tourismus, das Handelsvolumen und die Investitionen zu steigern", sagte der israelische Außenminister Eli Cohen am Montag bei der Eröffnungsfeier der neuen israelischen Botschaft in der bahrainischen Hauptstadt Manama.

Niger öffnet Luftraum nach fast einem Monat wieder

Nach fast einem Monat hat die Militärregierung im Niger den Luftraum wieder geöffnet. Dies gelte für alle nationalen und internationalen kommerziellen Flüge, zitierte die nigrische Nachrichtenagentur ANP am Montag einen Sprecher des Verkehrsministeriums. Der Luftraum bleibe jedoch "für alle operativen Militärflüge und andere Sonderflüge geschlossen", die nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Behörden erlaubt seien.

DJG/DJN/AFP/apo/err

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 13:04 ET (17:04 GMT)