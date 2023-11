Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Lindner: Müssen Priorität auf Militärausgaben legen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Lage zu mehr Ausgaben für Verteidigung bekannt. "Aus der geopolitischen Situation ergeben sich große Aufgaben für Finanzminister, da die eigenen militärischen Fähigkeiten verbessert werden müssen", erklärte Lindner bei einem Pressestatement in Riga, wie er über den Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Wir müssen jetzt eine Priorität setzen", forderte der FDP-Vorsitzende. "Das ist die Stärkung unserer Fähigkeit zur Bündnis- und Landesverteidigung."

Mehr als 2.500 Chemie-Beschäftigte bei Kundgebung für Brückenstrompreis

Mehr als 2.500 Beschäftigte in der Chemieindustrie haben nach Gewerkschaftsangaben in Leverkusen an einer Kundgebung für einen Industriestrompreis teilgenommen. Die Veranstaltung am Donnerstag im Industriegebiet Chempark stand unter dem Motto "Standorte und Beschäftigung retten - Brückenstrompreis jetzt". Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) fordert einen bis 2030 befristeten Preisdeckel für Strom, den größten Kostenblock für energieintensive Unternehmen.

Rund 300 Textilfabriken in Bangladesch wegen Protesten geschlossen

Angesichts der Massenproteste von Beschäftigten der Textilindustrie in Bangladesch sind mehr als 300 Betriebe im Land vorerst geschlossen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag waren es in Gazipur mehr als 250 Unternehmen, in Ashulia mindestens 50 "sehr große Fabriken" mit insgesamt mehr als 15.000 Beschäftigten. Bei den seit Montag andauernden, teils gewaltsamen Protesten für höhere Löhne sind bereits mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

US-Auftragseingang wächst im September um 2,8 Prozent

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im September um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 1,0 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 1,2 Prozent berichtet worden.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 28. Oktober zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 217.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 214.000 vorhergesagt.

US-Produktivität wächst im dritten Quartal um 4,7 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im dritten Quartal 2023 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 4,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 4,3 Prozent gerechnet.

