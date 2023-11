Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsweise erwarten 2023 Schrumpfung um 0,4 Prozent

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) erwartet für 2023 einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 Prozent und für 2024 ein Wachstum von 0,7 Prozent. Die Inflationsrate wird nach der Prognose der fünf Wirtschaftsweisen voraussichtlich in diesem Jahr 6,1 Prozent betragen und im kommenden 2,6 Prozent. "Deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahre sind die demografische Alterung, das geringe Produktivitätswachstum, der veraltete Kapitalstock sowie die geringe Anzahl junger und innovativer Unternehmen", erklärten sie.

Scholz erwartet gute Lösung für Gespräche mit Siemens Energy

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine gute Lösung für die aktuellen Gespräche über staatliche Garantien zwischen dem Energiekonzern Siemens Energy und der Bundesregierung in Aussicht gestellt. Bei der Eröffnung einer sogenannten Gigafactory von Siemens Energy und dem französischen Gasunternehmen Air Liquide in Berlin lobte Scholz die positiven Aussichten für Siemens Energy und betonte, dass sich mit Energieproduktion Geld verdienen lasse.

Bundeswehr beendet am Freitag Patriot-Einsatz in Polen

Nach zehn Monaten wird die Bundeswehr am Freitag ihren Einsatz mit dem Patriot-Luftabwehrsystemen in Polen beenden. Die Luftverteidigung werde dann wieder durch das polnische Militär übernommen, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Minister Boris Pistorius (SPD) würdigte den Einsatz als "ein ganz wichtiges Zeichen der Solidarität" im Nato-Bündnis und der Freundschaft beider Länder. Deutschland und Polen hätten dabei "Schulter an Schulter beim Schutz der Nato-Ostflanke" gestanden.

Slowakei stoppt geplante Militärhilfen für die Ukraine

Die neue Regierung der Slowakei hat bereits geplante Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von mehr als 40 Millionen Euro gestoppt. "Die Regierung stimmt dem Vorhaben für die Lieferung von militärischer Ausrüstung an die Ukraine nicht zu", hieß es in einer auf der offiziellen Website veröffentlichten Erklärung. Die seit Oktober regierende Koalition unter Ministerpräsident Robert Fico, an der auch die ultrarechte Slowakischen Nationalpartei (SNS) beteiligt ist, hatte angekündigt, dass sie die Unterstützung für die Ukraine künftig nur noch auf "humanitäre und zivile Hilfe" beschränken werde.

Putin: Zusammenarbeit mit China im Militärbereich "immer wichtiger"

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China im Militärbereich wird nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin "immer wichtiger". "Unsere Kontakte im militärischen und militärisch-technologischen Bereich werden immer wichtiger", sagte Putin, der am Mittwoch den chinesischen General Zhang Youxia in Moskau empfing. Zhang ist der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission in Peking.

Cleveland Fed startet Suche für Mester-Nachfolge

Die Federal Reserve Bank of Cleveland hat die Suche nach einer Nachfolge für ihre Präsidentin Loretta Mester eingeleitet. Die Amtszeit von Mester endet nach Angaben der Cleveland Fed am 30. Juni 2024, da die Präsidentin der regionalen Notenbank das vorgeschriebene Rentenalter erreicht. Mester, die vergangenen Monat 65 Jahre alt wurde, steht seit Juni 2014 an der Spitze der Cleveland Fed.

Katar verhandelt offenbar Freilassung mehrerer Hamas-Geiseln gegen Waffenpause

Der Golfstaat Katar verhandelt offenbar derzeit mit der islamistischen Hamas und Israel über die mögliche Freilassung mehrerer Geiseln im Austausch für eine kurze Waffenpause. Die Verhandlungen unter der Vermittlung Katars in Abstimmung mit den USA seien "im Gange, um die Freilassung von zehn bis 15 Geiseln im Austausch für einen ein- bis zweitägigen Waffenstillstand sicherzustellen", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Lagerbestände Großhandel Sep +0,2% (PROG: unverändert)

November 08, 2023