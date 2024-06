Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ampel-Spitzen drücken Lücke im Budget 2025 auf unter 10 Milliarden - Magazin

Die Ampelspitze aus Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat bei ihren Verhandlungen zum Haushalt für 2025 laut einem Magazinbericht merkliche Fortschritte erzielt. Die ursprüngliche Finanzierungslücke von 25 Milliarden Euro plus Extrawünschen einiger Ministerien habe das Trio deutlich unter 10 Milliarden Euro gedrückt, berichtete der Spiegel unter Berufung auf Koalitionskreise. Dazu hätten nicht zuletzt einige buchhalterische Veränderungen beigetragen. Vom Bundesfinanzministerium war dazu zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Scholz reist zu Regierungsgesprächen nach Warschau

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist kommende Woche zu deutsch-polnischen Regierungskonsultationen nach Warschau. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz ankündigte, wird der Bundeskanzler am Dienstag gegen 8 Uhr vom polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit militärischen Ehren an dessen Amtssitz empfangen. Im Anschluss daran folge ein Gespräch beider Regierungschefs. Neben Fragen der bilateralen Zusammenarbeit werde es dabei auch um europa- und wirtschaftspolitische Fragen gehen.

Regierung verlängert Trassenpreisförderung

Das Bundesverkehrsministerium hat nach eigenen Angaben die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Trassenpreisförderung im Schienengüterverkehr für den Zeitraum 28. Juni 2024 bis 30. November 2028 verlängert werden kann. "Die Bundesregierung hat die Trassenpreisentwicklung und deren Auswirkung auf den Schienengüterverkehr eng im Blick", sagte der Beauftragte der Regierung für den Schienenverkehr, Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer (FDP). "Wir setzen uns darum trotz knapper finanzieller Mittel weiter für eine auskömmliche Ausstattung der Trassenpreisförderung in diesem Segment ein und stellen für 2024 rund 229 Millionen Euro bereit."

Deutschland und Marokko vereinbaren Allianz für Klima und Energie

Deutschland und Marokko wollen nach Angaben des Bundeswirtschafts- und des Bundesentwicklungsministeriums künftig enger bei Klimaschutz und Energiewende zusammenarbeiten. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel und der marokkanische Außenminister Nasser Bourita hätten in Berlin eine Erklärung zur Gründung einer gemeinsamen Allianz für Klima und Energie unterzeichnet, teilten beide Ministerien mit. Im Mittelpunkt der neuen Partnerschaft stehe die verstärkte Zusammenarbeit bei der Klimaanpassung, beim Ausbau erneuerbarer Energien und bei der Produktion von grünem Wasserstoff.

US-Inflation sinkt im Mai leicht

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im Mai leicht gesunken. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg mit einer Rate von 2,6 (Vormonat: 2,7) Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stagnierte der PCE-Preisindex im Mai nach einem Plus von 0,3 Prozent im Vormonat.

Stimmung der US-Verbraucher im Juni eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 68,2 von 69,1 Ende Mai. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 66,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 65,5.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Juni

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Juni aufgehellt. Der Indikator stieg auf 47,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Mai stand der Index bei 35,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 40,0 Punkten erwartet. Der Frühindikator liegt damit aber weiterhin unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

LBBW: Sintra-Forum der EZB könnte neue Signale geben

Die kommende Handelswoche bietet neben einem prall gefüllten Makrodatenkalender mehrere Gelegenheiten für neue geldpolitische Signale der großen Zentralbanken, denn vom 1. bis 3. Juli findet das jährliche Symposium der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra statt, sagt Elmar Völker, Senior Fixed Income Analyst bei der LBBW. Außerdem werden sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag Protokolle ihrer jüngsten Zinsentscheidungen veröffentlichen. "Die Finanzmarktteilnehmer dürften letztere genau unter die Lupe nehmen, um Hinweise auf die Leitzinspfade der kommenden Monate zu erhalten", sagt Völker.

Ministerium: Arbeitsmarkt in schwierigem Wirtschaftsumfeld

Das Bundesarbeitsministerium hat angesichts der jüngsten Arbeitslosenzahlen auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld verwiesen. "Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor von vielen Seiten unter Druck", erklärte Staatssekretärin Leonie Gebers in einer Mitteilung des Ministeriums. "Minimales Wirtschaftswachstum und zurückhaltende Konsumstimmung sorgen auch für eine weiter abnehmende Arbeitskräftenachfrage." Trotzdem seien im Juni immer noch über 700.000 offene Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Vermittlung gemeldet gewesen.

Kanada Apr BIP +0,3% gg März

