Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIZ: Investoren bleiben Dollar-Risiken ausgesetzt

Investoren außerhalb der USA bleiben nach Aussage von Hyun-Song Shin, Wirtschaftsberater und Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), weiterhin dem Risiko von Verlusten durch mögliche Dollar-Kursrückgänge ausgesetzt. Dem Quartalsbericht der BIZ zufolge hätten die Ankündigung weitreichender Zölle durch US-Präsident Donald Trump im April und eine unerwartete Abwertung des Dollars die Anleger dazu veranlasst, sich stärker gegen das Risiko weiterer Kursverluste der Währung abzusichern.

US-Erzeugerpreisindex für Oktober wird nicht separat veröffentlicht

Die wegen des US-Regierungsstillstands verzögerte Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird nicht separat nachgeholt. Wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte, werden die Zahlen in einem auf den 14. Januar verschobenen Bericht für November berücksichtigt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
19:43 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen