BIZ: Investoren bleiben Dollar-Risiken ausgesetzt

Investoren außerhalb der USA bleiben nach Aussage von Hyun-Song Shin, Wirtschaftsberater und Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), weiterhin dem Risiko von Verlusten durch mögliche Dollar-Kursrückgänge ausgesetzt. Dem Quartalsbericht der BIZ zufolge hätten die Ankündigung weitreichender Zölle durch US-Präsident Donald Trump im April und eine unerwartete Abwertung des Dollars die Anleger dazu veranlasst, sich stärker gegen das Risiko weiterer Kursverluste der Währung abzusichern.

US-Erzeugerpreisindex für Oktober wird nicht separat veröffentlicht

Die wegen des US-Regierungsstillstands verzögerte Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird nicht separat nachgeholt. Wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte, werden die Zahlen in einem auf den 14. Januar verschobenen Bericht für November berücksichtigt.

December 08, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)