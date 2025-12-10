10.12.2025 18:46:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Arbeitskosten steigen im 3Q um 0,8 Prozent

Das Wachstum der US-Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal 2025 leicht verlangsamt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten gegenüber dem Vorquartal um 0,8 (zweites Quartal: 0,9) Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,9 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im dritten Quartal um 3,5 (3,6) Prozent höher. Die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer stiegen auf Quartalssicht um 0,8 (1,0) Prozent, die Boni und anderen Vergütungen um 0,8 (0,7) Prozent.

US-Rohöllagerbestände sinken etwas stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. Dezember 2025 etwas stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gegenüber der Vorwoche um 1,812 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,6 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,397 Millionen Barrel zu. Analysten hatten einen Zuwachs von nur 2,0 Millionen vorhergesagt, nachdem die Vorräte bereits in der vorangegangenen Woche um 4,5 Millionen gestiegen waren.

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 2,25%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 12:47 ET (17:47 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen