ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände sinken weniger stark als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 12. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,274 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,812 Millionen Barrel reduziert.

Berufungsgericht genehmigt Trumps Einsatz der Nationalgarde in Washington

In den USA hat ein Bundesberufungsgericht am Mittwoch US-Präsident Donald Trump gestattet, zumindest vorübergehend weiterhin Einheiten der Nationalgarde in den Straßen der Hauptstadt einzusetzen. Das Gericht wies das Argument des District of Columbia zurück, dass der Militäreinsatz ohne die Zustimmung des gewählten Bürgermeisters von Washington rechtswidrig sei. Grund sei, dass "der District of Columbia ein vom Kongress geschaffener Bundesdistrikt und keine verfassungsmäßig souveräne Einheit wie die fünfzig Bundesstaaten ist".

Putin: Werden Ziele in Ukraine durch Verhandlungen oder Krieg erreichen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass Moskau seine Ziele in der Ukraine entweder auf diplomatischem Wege oder auf dem Schlachtfeld erreichen werde. Putin äußerte sich wenige Tage, nachdem sich US-amerikanische und europäische Politiker mit der ukrainischen Führung getroffen hatten, um einen Deal zur Beendigung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges auszuarbeiten. In einer Rede vor Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums kritisierte Putin die Haltung der vorherigen US-Regierung unter Joe Biden gegenüber Russland. Er bezeichnete die europäischen Staats- und Regierungschefs, die die Ukraine unterstützen, zudem als "Ferkel", die sich am Zusammenbruch Russlands laben wollten.

