|
22.12.2025 19:12:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im September
Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im September leicht verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von minus 0,21, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den August wurde der Indexstand auf minus 0,31 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,12 genannt worden war. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich und notierte im September bei minus 0,21. Für den August wurde der Wert von minus 0,18 bestätigt.
Trump ernennt Sondergesandten für Grönland - Dänemark verärgert
Die Ernennung eines Sondergesandten für Grönland durch US-Präsident Donald Trump hat in Dänemark eine verärgerte Reaktion ausgelöst und die Sorge über US-Bestrebungen zur Kontrolle des strategisch wichtigen Territoriums in der Arktis neu entfacht. Trump ernannte den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Gesandten für Grönland. In den sozialen Medien erklärte Trump, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Grönland ist eine autonome Insel, die zum Königreich Dänemark gehört.
+++ Konjunkturdaten +++
DJG/DJN/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 13:12 ET (18:12 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.