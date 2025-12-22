Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im September

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im September leicht verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von minus 0,21, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den August wurde der Indexstand auf minus 0,31 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,12 genannt worden war. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich und notierte im September bei minus 0,21. Für den August wurde der Wert von minus 0,18 bestätigt.

Trump ernennt Sondergesandten für Grönland - Dänemark verärgert

Die Ernennung eines Sondergesandten für Grönland durch US-Präsident Donald Trump hat in Dänemark eine verärgerte Reaktion ausgelöst und die Sorge über US-Bestrebungen zur Kontrolle des strategisch wichtigen Territoriums in der Arktis neu entfacht. Trump ernannte den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Gesandten für Grönland. In den sozialen Medien erklärte Trump, Landry verstehe, wie wichtig Grönland für die nationale Sicherheit der USA sei. Grönland ist eine autonome Insel, die zum Königreich Dänemark gehört.

December 22, 2025