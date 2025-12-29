29.12.2025 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ukraine strebt 50-jährige Sicherheitsgarantie der USA an

US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine Sicherheitsgarantien für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Kriegsende angeboten. Kiew erachtet diese Dauer jedoch als zu kurz, um Russland von künftigen Aggressionen abzuschrecken, und fordert mindestens eine Verdoppelung des Zeitraums. Trump sagte, er werde "darüber nachdenken", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Reportern. Kiew strebt bis zu 50 Jahre an.

US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +2,6% gg Vorjahr - NAR

US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +3,3% gg Vm auf 79,2 - NAR

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen