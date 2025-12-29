Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ukraine strebt 50-jährige Sicherheitsgarantie der USA an

US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine Sicherheitsgarantien für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Kriegsende angeboten. Kiew erachtet diese Dauer jedoch als zu kurz, um Russland von künftigen Aggressionen abzuschrecken, und fordert mindestens eine Verdoppelung des Zeitraums. Trump sagte, er werde "darüber nachdenken", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Reportern. Kiew strebt bis zu 50 Jahre an.

US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +2,6% gg Vorjahr - NAR

US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +3,3% gg Vm auf 79,2 - NAR

December 29, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)