29.12.2025 18:59:40
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Ukraine strebt 50-jährige Sicherheitsgarantie der USA an
US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine Sicherheitsgarantien für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Kriegsende angeboten. Kiew erachtet diese Dauer jedoch als zu kurz, um Russland von künftigen Aggressionen abzuschrecken, und fordert mindestens eine Verdoppelung des Zeitraums. Trump sagte, er werde "darüber nachdenken", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Reportern. Kiew strebt bis zu 50 Jahre an.
US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +2,6% gg Vorjahr - NAR
US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov +3,3% gg Vm auf 79,2 - NAR
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.