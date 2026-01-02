02.01.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P: Aktivität in US-Industrie im Dezember mit nachlassender Tendenz

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,8 von 52,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:15 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:37 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
17:36 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen