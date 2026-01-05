Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Schweizer Behörden frieren Maduros Vermögenswerte ein

Die Schweiz friert nach eigenen Angaben sämtliche Vermögenswerte des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro nach dessen Festnahme durch US-Streitkräfte ein. Die Maßnahme gelte ab sofort und solle den Abfluss illegaler Vermögenswerte aus Venezuela verhindern, teilte der Schweizer Bundesrat am Montag in einer Erklärung mit. Der Rat erklärte, sollten Untersuchungen ergeben, dass Gelder unrechtmäßig erworben wurden, werde sich die Schweiz bemühen, diese "zum Wohle der venezolanischen Bevölkerung" zu verwenden.

US-Blockade stoppt Ölexporte aus Venezuela - außer für Chevron

Die US-Blockade gegen Venezuela hat laut Angaben des Branchendienstes Kpler nahezu alle Öltransporte aus dem Land zum Erliegen gebracht, mit Ausnahme der Lieferungen für Chevron. Seit der Beschlagnahmung des Supertankers "Skipper" durch die USA am 10. Dezember habe die Blockade zu einem massiven Rückstau bei der sogenannten Schattenflotte geführt. Diese versuche weiterhin, venezolanisches Rohöl für China und andere asiatische Märkte zu laden. Kpler teilte mit, dass seit Mitte Dezember lediglich 3,5 Millionen Barrel Rohöl venezolanische Gewässer verlassen hätten. Diese seien für die USA bestimmt gewesen und fielen unter eine Sondergenehmigung für Chevron.

Venezuela fordert UN-Verurteilung der US-Aktion

Venezuela hat die Vereinten Nationen am Montag aufgefordert, die aus seiner Sicht erfolgte Entführung seines Präsidenten durch die USA zu verurteilen. Zudem teilte das Land mit, dass die staatlichen Institutionen normal funktionieren würden. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates erklärte der venezolanische Vertreter Samuel R. Moncada, dass die USA mit der Festnahme von Präsident Nicolas Maduro am Samstag gegen eine Reihe von UN-Resolutionen verstoßen hätten. Moncada sagte, das Vorgehen verletze internationale Normen zur Immunität von Staatsoberhäuptern.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Dezember

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Dezember verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 47,9 (Vormonat: 48,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

