06.01.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

S&P Global: US-Service-PMI etwas niedriger als erwartet

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,5 von 54,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 52,9 ermittelt worden. Auch insgesamt ist die US-Wirtschaft im Dezember langsamer gewachsen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,7 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Deutsche HVPI-Inflation fällt im Dezember deutlich

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember weitaus deutlicher als erwartet abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,0 (November: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,4 Prozent prognostiziert. Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stagnierte auf Monatssicht und stieg auf Jahressicht um 1,8 (2,3) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent.

Pkw-Produktion in Deutschland steigt im Dezember kräftig

Die Pkw-Produktion in Deutschland hat zum Jahresausklang kräftig angezogen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, stieg die Pkw-Inlandsproduktion im Dezember um 17 Prozent auf 263.500 Pkw. Der VDA gab allerdings zu bedenken, dass der Vorjahresmonat äußert schwach war mit dem niedrigsten Dezember-Wert seit der Wiedervereinigung. Zudem habe der Dezember 2025 einen Arbeitstag mehr gehabt als der Dezember 2024.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Dez +6,8% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen