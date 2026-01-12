12.01.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BdB: Europäische Banken dürfen nicht benachteiligt werden

Deutschlands Privatbanken haben erneut davor gewarnt, dass die Kreditinstitute in der EU wegen einer zu scharfen Regulierung und Beaufsichtigung im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten könnten. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, sagte in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt, die deutschen Banken seien nicht an einer Abwärtsspirale bei der Bankenregulierung interessiert, sie wollten aber im Vergleich zu Instituten in Großbritannien und den USA auch nicht benachteiligt werden.

BdB: Digitaler Euro problematisch für Banken

Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) geplante digitale Euro ist aus Sicht der deutschen Privatbanken in der sich aktuell abzeichnenden Form ein Problem. "Bisher sehen wir eher Schwierigkeiten dahin gehend, dass die bisherigen Lösungen kaum kompatibel sind. Sie bedeuten für die Banken hohe Belastungen weil die Investitionen wirklich groß werden - vor allem, wenn die Online- und die Offline-Variante des digitalen Euro parallel eingeführt werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands privater Banken (BdB), Heiner Herkenhoff, in einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Frankfurt.

EZB/Villeroy: Zinserhöhung 2026 sehr unwahrscheinlich

DOW JONES--Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ist laut dem Präsidenten der französischen Notenbank sehr unwahrscheinlich. Ein schwächerer Dollar gehöre zu einer Reihe potenzieller Entwicklungen, die die Inflation in der Eurozone niedrig halten, sagte François Villeroy de Galhau am Montag.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen