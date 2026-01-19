19.01.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Vergeltungszölle könnten am 7. Februar in Kraft treten

Die Europäische Union könnte ein derzeit ausgesetztes Zollpaket auf US-Waren im Wert von rund 93 Milliarden Euro bereits am 7. Februar aktivieren. Wie ein Sprecher der Europäischen Kommission mitteilte, folgt dieser Schritt auf die Drohung Washingtons, neue Abgaben zu erheben. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit 10-prozentigen Zöllen auf Importe aus mehreren europäischen Ländern gedroht. Damit will er den Druck auf Dänemark erhöhen, Grönland an die USA zu verkaufen.

Trump verknüpft Grönland mit entgangenem Friedensnobelpreis

US-Präsident Donald Trump hat in einer Mitteilung an den norwegischen Ministerpräsidenten erklärt, dass er nicht länger "rein an den Frieden" denken müsse, nachdem er bei der Vergabe des Friedensnobelpreises übergangen worden war. Währenddessen bemühen sich europäische Staats- und Regierungschefs, ihn von einem schädlichen transatlantischen Handelskrieg abzubringen.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Dez Verbraucherpreise +2,4% gg Vorjahr

Kanada Dez Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,2% gg Vorjahr

Kanada Dez Verbraucherpreise -0,2% gg Vm

