09.02.2026 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel: Aktuelles EZB-Zinsniveau ist angemessen

Die Inflation im Euroraum dürfte in nächster Zeit etwas unter der EZB-Zielrate von 2 Prozent liegen. EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ist aber trotzdem dagegen, den Leitzins weiter zu senken. In einem Geld- & finanzwirtschaftlichen Kolloquium Karlsruher Institut für Technologie (KIT) begründete der Bundesbankpräsident seine Auffassung mit den drei Einflussgrößen der EZB-Geldpolitik: Den Inflationsaussichten, der unterliegenden Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission.

Villeroy de Galhau verlässt Banque de France vorzeitig im Juni

Der Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau, hat am Montag mitgeteilt, dass er seinen Posten im Juni verlassen wird. Damit scheidet er mehr als ein Jahr vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit aus. Villeroy wird Präsident der Fondation Apprentis d'Auteuil, einer Stiftung, die junge Menschen unterstützt, denen der Abbruch ihrer Ausbildung oder ihres Studiums droht. "Meine fast elf Jahre an der Spitze der Banque de France und im Dienste des Euro sind und bleiben der Stolz meiner öffentlichen Karriere", hieß es von Villeroy in einer Mitteilung. Bis Juni, etwas mehr als ein Jahr vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit, werde er den wesentlichen Teil seiner Mission erfüllt haben.

Britische Anlagen könnten bei Führungskampf unter Druck geraten

Sollte es im Vereinigten Königreich zu einem Kampf um die politische Führung kommen, könnten britische Anlagen wie Staatsanleihen, Aktien und das Pfund Sterling unter Druck geraten. Das schreibt Kallum Pickering von Peel Hunt in einer Research Note. Eine erhöhte politische Unsicherheit könne dazu führen, dass Anleger Risikoaufschläge auf britische Anlagen erheben, schreibt Pickering. Ein Kampf um die Führung würde zudem die Wachstumsaussichten belasten und das Risiko einer höheren Inflation erhöhen, schreibt er.

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen