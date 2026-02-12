Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gefallen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 7. Februar zurückgegangen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 227.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 232.000 von ursprünglich 231.000

USA schmuggeln Tausende Starlink-Terminals in den Iran - Kreise

Die USA haben nach der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran im vergangenen Monat heimlich Tausende Starlink-Terminals in das Land geschafft. Laut US-Regierungsvertretern war dies ein Versuch, iranische Dissidenten nach der Abschaltung des Internets durch Teheran online zu halten. Nachdem das iranische Regime die wachsenden Unruhen im Januar durch die Tötung Tausender Demonstranten und eine massive Einschränkung der Internetverbindung erstickt hatten, schmuggelten die USA rund 6.000 der Satelliten-Internet-Kits ins Land.

EZB/ESRB weisen auf Verflechtung zwischen Banken und Schattenbanken hin

Die Verflechtungen zwischen Banken des Euroraums und dem Sektor der Nicht-Bank-Finanzintermediäre (NBFI/"Schattenbanken") sind laut einem Bericht der Europäische Zentralbank (EZB) und des Systemrisikoausschusses ESRB erheblich. Die beiden Behörden betrachten diese Verflechtungen zwar nicht als akutes Risiko für die Finanzstabilität, aber als bedeutende Schwachstellen, die Stress unter ungünstigen Marktbedingungen verstärken könnten.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Verkäufe bestehender Häuser Jan -8,4% auf 3,91 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser Jan PROGNOSE: 4,15 Mio Jahresrate

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 3,7 Monatsangeboten

US/Median-Preis bestehender Häuser Jan +0,9% gg Vj auf 396.800 USD

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)