Supreme Court: Trumps globale Zölle sind illegal

Die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump sind illegal. Dies hat der Supreme Court am Freitag geurteilt und damit eine zentrale Initiative des Weißen Hauses in einer deutlichen Zurückweisung gestoppt. Die Zölle, die vor dem Supreme Court verhandelt wurden, machten einen Großteil der von Trump verhängten Abgaben aus. Über das nächste Jahrzehnt hinweg hätten die Zölle, die der Präsident unter Berufung auf Notstandsbefugnisse erhoben hatte, laut der Tax Foundation rund 1,5 Billionen US-Dollar einbringen sollen. Dies entsprach 70 Prozent der Zölle in Trumps zweiter Amtszeit.

EU will Supreme-Court-Urteil zu Zöllen sorgfältig prüfen

Die Europäische Union hat angekündigt, das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, wonach die Zölle von US-Präsident Donald Trump rechtswidrig seien, sorgfältig zu prüfen. Dies teilte ein Sprecher der Europäischen Kommission mit. "Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit der US-Regierung, um Klarheit über die Schritte zu erhalten, die sie als Reaktion auf dieses Urteil zu ergreifen gedenkt", sagte Pressesprecher Olof Gill. "Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks sind auf Stabilität und Vorhersehbarkeit in den Handelsbeziehungen angewiesen. Wir setzen uns daher weiterhin für niedrige Zölle ein und arbeiten auf deren Senkung hin."

Wichtige US-Inflationsrate steigt im Dezember auf 3,0 Prozent

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im Dezember gestiegen. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag zum 3,0 (Vormonat: 2,8) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 3,0 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der Kern-PCE-Preisindex im Dezember um 0,4 (0,2) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,3 Prozent gelautet.

US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal nur im 1,4 Prozent

Die US-Wirtschaft hat im vierten Quartal 2025 stärker an Fahrt verloren als erwartet, was vor allem am Shutdown der Bundesregierung gelegen haben dürfte. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet nur um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war das US-BIP um 4,4 Prozent gewachsen.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft wächst im Februar langsamer

Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im Februar langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,3 von 53,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 56,6 von 55,4 Ende Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 57,3 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 57,3.

US/Neubauverkäufe Dez Bestand 7,6 Monate

US/Neubauverkäufe Nov bestätigt mit 758.000

US/Neubauverkäufe Dez -1,7% auf 745.000 (PROG: 738.000)

Kanada Dez Einzelhandelsumsatz -0,4% gg Nov

Kanada Dez Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,1% gg Nov

February 20, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)