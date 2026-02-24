Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Goolsbee: Solide Wirtschaft sollte Fokus der Fed auf Inflation halten

Eine solide Konsumkonjunktur und ein stabiler Arbeitsmarkt bedeuten nach Ansicht von Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, dass sich die Federal Reserve vorrangig auf die Bekämpfung der erhöhten Inflation konzentrieren sollte. Bei einer Rede auf einer Konferenz der National Association for Business Economics räumte Goolsbee ein, dass düstere Verbraucherumfragen und schleppende Neueinstellungen zur Vorsicht mahnten. Die flaue Personalrekrutierung spiegele insbesondere die politische Unsicherheit der Unternehmen wider.

Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 91,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 86,8 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 89,0 von zunächst 84,5 nach oben revidiert.

BoE/Bailey: Zinssenkung im März "wirklich offene Frage"

Für den Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, ist es nach eigener Aussage möglich, dass er bei der geldpolitischen Sitzung im März eine weitere Zinssenkung unterstützt. "Die Frage für mich ist, ob ich genügend weitere Beweise gesehen habe, um zuversichtlich diesen Schritt zu gehen", sagte Bailey zu Abgeordneten mit Blick auf die Sitzung am 19. März. "Das ist im Moment eine wirklich offene Frage."

EU-Handelskommissar strebt Zustimmung zum US-Handelsabkommen im März an

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic strebt eine Abstimmung des EU-Parlaments über die Handelsvereinbarung mit den USA nun im März an. "Es ist zwingend erforderlich, dass wir den Prozess zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der gemeinsamen Erklärung weiter vorantreiben", sagte Sefcovic am Dienstag vor Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Eine endgültige Abstimmung im März "muss unser Hauptziel bleiben, natürlich unter der Bedingung, dass wir mehr Klarheit von den USA erhalten", erklärte er.

Berenberg: Europas Hilfe für Ukraine gut - aber nicht gut genug

Der Angriff Russlands auf die Ukraine, dessen Beginn sich am Dienstag zum vierten Mal jährt, ist nach Aussage von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding ein Weckruf gewesen und hat wichtige Schritte in Richtung Kohäsion und Widerstandsfähigkeit ausgelöst. In einer Analyse listet Schmieding die positiven Beispiele auf, nennt aber auch Fehlleistungen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Lagerbestände Großhandel Dez +0,2% (PROG: +0,2%)

