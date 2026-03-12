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12.03.2026 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken unerwartet
Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. März 2026 entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 213.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.
Defizit in der US-Handelsbilanz im Januar gesunken
Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Januar gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 54,46 Milliarden Dollar nach revidiert 72,90 (vorläufig: 70,31) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 67,00 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen zum Vormonat um 5,5 Prozent auf 302,15 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 356,604 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,7 Prozent.
Saudi Aramco verhandelt über Kauf ukrainischer Drohnen zum Schutz von Ölfeldern - Kreise
Der Ölkonzern Saudi Aramco befindet sich in Gesprächen mit mindestens zwei ukrainischen Unternehmen über den Kauf von Abfangdrohnen. Diese könnten helfen, sich vor iranischen Angriffen auf seine Ölfelder zu schützen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das Unternehmen beeilt sich, die Drohnen noch vor der eigenen Regierung und regionalen Konkurrenten, einschließlich Katar, zu sichern, so die Informanten. Aramco spreche mit den ukrainischen Unternehmen Skyfall und Wild Hornets.
US-Marine für Tanker-Eskorte durch Hormus "einfach nicht bereit" - Energieminister
Die US-Marine werde "relativ bald" bereit sein, Schiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren, "aber das kann jetzt nicht geschehen", sagt Energieminister Chris Wright gegenüber CNBC. "Wir sind einfach nicht bereit. Alle unsere militärischen Mittel konzentrieren sich im Moment darauf, die Offensivfähigkeiten des Iran und die Fertigungsindustrie, die ihre Offensivfähigkeiten beliefert, zu zerstören." Auf die Frage, ob die Eskorten bis zum Ende des Monats beginnen könnten, sagte Wright: "Ich halte das für sehr wahrscheinlich." Der faktische Stillstand der Schifffahrt durch die Meerenge hat Millionen Barrel Öl und Ölprodukte blockiert, was die Preise auf Mehrjahreshochs getrieben hat.
+++ Konjunkturdaten +++
US/Baubeginne Jan +7,2% auf 1,487 Mio (PROGNOSE: -3,8%)
US/Baugenehmigungen Jan -5,4% auf 1,376 Mio Jahresrate
DJG/DJN/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
March 12, 2026 13:59 ET (17:59 GMT)
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