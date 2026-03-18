Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise steigen im Februar stärker als erwartet

Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im Februar zugenommen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Produzentenpreise um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,4 (Vormonat: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie kletterten um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,9 (3,6) Prozent.

Erzeugerpreise im Februar erschweren Weg der Fed

Die Erzeugerpreise sind im Februar vor der im weiteren Tagesverlauf anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed mit 0,7 Prozent stärker als erwartet gestiegen. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Die sogenannte Kernrate ist um 0,5 Prozent gestiegen, während die Erwartung des WSJ bei einem Plus von 0,3 Prozent gelegen hatte. Die Daten zu den Erzeugerpreisen könnten die Aufgabe der Fed bei ihrem Balanceakt zwischen Inflationskontrolle und der Stützung des Arbeitsmarktes erschweren.

Auftragseingang der US-Industrie im Januar gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Januar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 0,7 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Januar einen unveränderten Stand.

Bank of Canada hält Leitzins stabil bei 2,25 Prozent

Die Bank of Canada (BoC) hat ihren Leitzins unverändert bei 2,25 Prozent belassen und vor schmerzhaften wirtschaftlichen Folgen eines anhaltenden und sich ausweitenden Krieges im Nahen Osten gewarnt. In ihrer jüngsten geldpolitischen Entscheidung erklärte der Gouverneur der BoC, Tiff Macklem, dass die Verantwortlichen derzeit davon ausgehen, dass das Risiko einer Ausweitung höherer Energiekosten und eines damit verbundenen Preisanstiegs bei anderen Gütern und Dienstleistungen begrenzt sei. Er verwies zur Begründung auf die in der Wirtschaft vorhandenen überschüssigen Kapazitäten.

Israelischer Angriff auf größtes Gasfeld der Welt - Kreise

Israel hat das South-Pars-Gasfeld angegriffen, das weltweit größte Gasfeld dieser Art, das sich Teheran mit Katar teilt, wie eine mit der Operation vertraute Person mitteilte. Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen in mehreren Bereichen des Feldes. Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al Ansari, verurteilte die israelischen Angriffe in einem Beitrag auf X und bezeichnete den Angriff auf das Feld - eine Erweiterung des katarischen North Field - als "gefährlichen und unverantwortlichen Schritt inmitten der aktuellen militärischen Eskalation in der Region". Unabhängig davon berichtete die mit dem Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Fars News, dass Explosionen mehrere Anlagen im nahegelegenen Raffineriekomplex Asaluyeh getroffen hätten.

Iran kündigt Eskalation auf "neue Weise" an

Das iranische gemeinsame Militärkommando hat seine Warnung bekräftigt, dass Teheran im Falle eines Angriffs auf seine Energieanlagen den Krieg auf "neue Weise" eskalieren wird. Ein Sprecher von Khatam al-Anbiya, dem gemeinsamen Militärkommando des Iran, wurde von den staatlichen iranischen Medien zitiert, nachdem Angriffe auf das iranische South-Pars-Gasfeld erfolgt waren, die weltweit größte Anlage dieser Art, die sich der Iran mit Katar teilt. Israel griff die Anlage an, wie eine mit der Operation vertraute Person berichtete.

Israel nimmt Brücken und Tankstellen im Libanon ins Visier

Das israelische Militär scheint seine Liste der Angriffsziele im Libanon auf staatliche Infrastruktur auszuweiten und greift Brücken und Tankstellen an, die seiner Aussage nach von der vom Iran unterstützten Miliz Hisbollah genutzt werden. Israel griff Tankstellen der Firma Amana im Südlibanon an, nachdem die Hisbollah eine Salve von Geschossen auf Israel abgefeuert hatte. Dies geht aus Angaben eines Militärsprechers sowie einem Video hervor, das eine Rauchwolke über einer Tankstelle zeigt und von Storyful verifiziert wurde, einem Unternehmen der News Corp, der Muttergesellschaft des Wall Street Journal.

EU-Kommission stellt einheitliches Regelwerk für Firmengründungen vor

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein einheitliches Regelwerk für die Gründung von Unternehmen in der EU gemacht. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, soll "EU Inc." die Gründung eines Unternehmens innerhalb von 48 Stunden an jedem Ort in der EU ermöglichen. "Dies geschieht vollständig digitalisiert, für weniger als 100 Euro und ohne Mindeststammkapital", sagte sie laut veröffentlichtem Redetext.

DJG/DJN/apo

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March 18, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)