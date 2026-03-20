20.03.2026 19:22:39

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Gouverneur Waller unterstützt keine Zinserhöhungen

Die Federal Reserve muss nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller die Zinsen nicht anheben, da sich die Inflation voraussichtlich im zweiten Halbjahr abkühlen wird. Waller erklärte, die Inflation sei zwar hoch gewesen, habe sich aber im vergangenen Jahr nicht verschlimmert, nachdem das Weiße Haus unter Präsident Donald Trump Zölle eingeführt habe. Dies zeige ihm, dass sich die zugrunde liegende Inflation wahrscheinlich verbessert habe, da die Zölle die Preise in die Höhe getrieben hätten.

Fed-Gouverneurin Bowman: Arbeitsmarkt braucht weiter Unterstützung

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagt, der besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht für Januar sei eine Anomalie gewesen. Sie sei weiterhin besorgt über den Arbeitsmarkt. In einem Interview mit Fox Business sagt sie: "Ich habe drei Zinssenkungen bis Ende 2026 eingeplant, um den Arbeitsmarkt hoffentlich zu stützen." Allerdings fügt sie hinzu, es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Auswirkungen der Iran-Konflikt haben könnte.

Irans Streitkräfte drohen Feinden mit Angriffen in Ferienanlagen

Die iranischen Streitkräfte haben gewarnt, dass sie die Feinde des Landes - darunter Funktionäre, Piloten und Soldaten - in Vergnügungsparks, Ferienorten und Touristenzentren ins Visier nehmen werden, und erklärten: "Kein Ort auf der Welt wird für euch sicher sein." Brigadegeneral Abolfazl Shekarchi, ein hochrangiger Sprecher, fügte hinzu, dass die Ermordung der obersten iranischen Befehlshaber "das Ergebnis der Verzweiflung, Hilflosigkeit und Boshaftigkeit des Feindes" sei.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Jan Einzelhandelsumsatz +1,1% gg Dez

Kanada Jan Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,8% gg Dez

Kanada Jan Einzelhandelsumsatz +1,1% gg Dez

Kanada Jan Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,8% gg Dez

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 14:22 ET (18:22 GMT)

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