Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Zahl offener US-Stellen sinkt im Februar

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Februar gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seines Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,882 (Januar: 7,204) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank auf 2,974 (3,131) Millionen, während die Zahl der Entlassungen auf 1,721 (1,660) Millionen anzog.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im März stärker als erwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im März weitaus deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Indikator sank auf 52,8 (Februar: auf 57,7) Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 55,1 Punkten erwartet. Der Frühindikator lag damit weiterhin über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

US-Verbraucherstimmung bessert sich im März unerwartet

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im März unerwartet gebessert. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 91,8 (Februar: 91,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 87,5 erwartet. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage erhöhte sich auf 123,3 (118,7) Punkte, jener für die Erwartungen sank auf 70,9 (72,6) Punkte. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

Kanada Jan BIP +0,1% gg Dez

Kanada Jan BIP +0,1% gg Dez

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen März +6,6% gg Vorjahr

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DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)