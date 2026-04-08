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Hegseth verkündet "entscheidenden" Sieg über den Iran

Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen "entscheidenden militärischen Sieg" über den Iran verkündet und erklärt, dass das Raketenprogramm des Landes funktionell zerstört sei. "Sie können keine Raketen mehr bauen", und die USA hätten die militärisch-industrielle Basis des Irans vernichtet, sagte er. "Nach jedem Maßstab hat Epic Fury das iranische Militär dezimiert und es auf Jahre hinaus kampfunfähig gemacht", sagte Hegseth unter Bezugnahme auf den Namen der Militärkampagne. Hätte der Iran Trumps Bedingungen nicht akzeptiert, wären die nächsten Ziele Amerikas die Kraftwerke, Brücken sowie die Öl - und Energieinfrastruktur des Landes gewesen, sagte Hegseth. "Wir waren gefechtsbereit", sagte er.

Israel führt schwerste Luftschläge gegen Hisbollah seit Kriegsbeginn aus

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die bisher umfassendste Angriffswelle gegen die Hisbollah seit Beginn der aktuellen Operation durchgeführt. Dabei wurden mehr als 100 Kommandozentralen und Militärstandorte in Beirut, im Bekaa-Tal und im Südlibanon unter Beschuss genommen. Die Angriffswelle, die innerhalb von nur zehn Minuten ausgeführt wurde, traf laut israelischem Militär Hisbollah-Hauptquartiere, Geheimdienstzentren, Raketen- und Marineinfrastruktur sowie Eliteeinheiten.

Iran knüpft Teilnahme an Gesprächen in Pakistan an Waffenstillstand im Libanon - Kreise

Iran hat einen Waffenstillstand im Libanon zur Bedingung für seine Teilnahme an Gesprächen mit den USA in Islamabad erklärt. Iran habe zudem damit gedroht, seine Entscheidung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus rückgängig zu machen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter. Iranische Vermittler hätten außerdem gewarnt, dass sie Länder der Region, einschließlich Israel, weiter angreifen würden, falls die Angriffe Israels auf den Libanon und den Iran andauern sollten. Die USA und Iran hatten sich darauf geeinigt, die Feindseligkeiten während einer zweiwöchigen Waffenstillstandsperiode einzustellen. Das israelische Militär erklärte, dass es zwar einem Waffenstillstand gegenüber Iran zugestimmt habe, seine Bodenoffensive gegen die Hisbollah im Libanon jedoch fortsetzen werde.

US-Rohöllagerbestände stärker gestiegen als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 3. April stärker ausgeweitet als erwartet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,081 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,451 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,589 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,9 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,586 Millionen gesunken waren.

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April 08, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)