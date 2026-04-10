Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung der US-Verbraucher im April stärker als erwartet eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April deutlich stärker als erwartet abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 47,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende März lag er bei 53,3.

Auftragseingang der US-Industrie im Februar unverändert

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Februar konstant gegenüber dem Vormonat gezeigt. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.Für den Vormonat ergab sich ein unveränderter Stand, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,1 Prozent berichtet worden.

US-Inflation steigt im März auf 3,3 Prozent

Der Inflationsdruck in den USA hat im März wie erwartet deutlich zugenommen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 3,3 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,9 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,6 (Vormonat: 2,5) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet.

US-Realeinkommen sinken im März um 0,9 Prozent

Die Realeinkommen in den USA sind im März gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Februar ein Anstieg um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im März saison- und inflationsbereinigt 287,05 US-Dollar nach 390,60 Dollar im Vormonat.

Ohne Hormus-Öffnung binnen drei Wochen droht Europa Kerosinmangel

Europäischen Flughäfen drohen massive Engpässe bei Flugkraftstoff (Kerosin), falls sich die Lieferströme aus der Golfregion nicht rasch erholen. Dies gab ein Branchenverband in einem Brief an die Europäische Kommission warnend bekannt. "Sollte die Durchfahrt durch die Straße von Hormus nicht innerhalb der nächsten drei Wochen in signifikantem und stabilem Maße wieder aufgenommen werden, wird ein systemischer Kerosinmangel in der EU zur Realität", schrieb Olivier Jankovec, Chef des Flughafenverbandes ACI Europe (Airports Council International), in einem vom Wall Street Journal eingesehenen Brief vom 9. April.

Kanada März Arbeitslosenquote 6,7% (Feb: 6,7%)

Kanada März Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8%

Kanada März Beschäftigte +14.100 gg Feb

Kanada März Beschäftigte PROGNOSE: +15.000

Kanada März Stundenlöhne +4,7% gg Vorjahr

Kanada März Erwerbsfähige +15.100 gg Feb

Kanada März Erwerbsquote 64,9% (Feb: 64,9%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)