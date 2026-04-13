Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Vujcic: Energiepreise noch nahe an EZB-Basisszenario

Der designierte Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Boris Vujcic, hat sich relativ entspannt zum jüngsten Anstieg der Energiepreise geäußert. "Die Preise von Öl und Gas sind zwar seit der vergangenen Woche etwas gestiegen, aber sie liegen immer noch sehr nahe am Basisszenario", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in Zagreb. ESTR-Forwards preisen gegenwärtig eine EZB-Zinshebung um 25 Basispunkte am 30. April zu gut 50 Prozent ein.

Opec-Rohölförderung schrumpft - Iran-Krieg drosselt Exporte

Die Rohölproduktion der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist im März stark eingebrochen. Die beinahe vollständige Schließung der Straße von Hormus zwang wichtige Mitglieder des Kartells dazu, ihre Förderung zu drosseln. Zudem mussten sie ihre Exporte auf alternative Routen umleiten. Die Produktion fiel um 7,89 Millionen Barrel pro Tag auf 20,79 Millionen Barrel pro Tag. Die Förderung der breiteren Allianz Opec+ sackte um 7,70 Millionen Barrel pro Tag auf 35,05 Millionen Barrel pro Tag ab. Der stark von der wichtigen Wasserstraße abhängige Irak verzeichnete den stärksten Rückgang. Darauf folgte Saudi-Arabien. Das Königreich schaffte es jedoch, die Ölströme durch das Rote Meer umzuleiten.

US-Blockade gegen den Iran offiziell in Kraft

Die US-Blockade gegen den Iran ist offiziell in Kraft getreten. Nach Angaben eines hochrangigen US-Vertreters befinden sich mehr als 15 US-Kriegsschiffe vor Ort, um die Operation zu unterstützen. Die USA verfügen im Nahen Osten über einen Flugzeugträger, mehrere Lenkwaffenzerstörer, ein amphibisches Angriffsschiff sowie diverse weitere Kriegsschiffe, wie Vertreter der Navy und des Kampfkommandos CENTCOM bestätigten. Diese Schiffe können Hubschrauber zur Unterstützung von Enteroperationen starten und einige sind in der Lage, Handelsschiffe in bestimmte Gebiete zu leiten und dort festzuhalten. Laut dem pensionierten Navy-Vizeadmiral Kevin Donegan dürften die Kriegsschiffe außerhalb der Straße von Hormus operieren, um Bedrohungen durch iranischen Beschuss zu entgehen.

US/Median-Preis bestehender Häuser März +1,4% gg Vj auf 408.800 USD

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 4,1 Monatsangeboten

US/Verkäufe bestehender Häuser März PROGNOSE: 4,05 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser März -3,6% auf 3,98 Mio Jahresrate

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)