Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA erwarten Gespräche - Iran will sie weiterhin nicht bestätigen

US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende erklärt, dass am Dienstag Gespräche mit dem Iran in Pakistan stattfinden würden. Nach derzeitigem Stand ist dies jedoch ungewiss. Der Iran droht weiterhin damit, einer zweiten Gesprächsrunde fernzubleiben. Teheran erklärte, die Forderungen der USA nach einem Rahmenabkommen seien überzogen. Washington müsse zunächst seine Blockade iranischer Häfen aufheben.

Katar öffnet Flugbetrieb für internationale Airlines

Die zivile Luftfahrtbehörde von Katar hat die schrittweise Wiederaufnahme des Flugbetriebs ausländischer Fluggesellschaften über den Hamad International Airport in Doha angekündigt. Die Behörde erklärte, dass alle Flüge und damit verbundenen Abläufe den international anerkannten Standards für Flugsicherheit und Luftsicherheit entsprechen würden, um Passagiere und das Flugpersonal zu schützen.

Trump: Israel hat mich nicht in den Krieg gezogen

US-Präsident Donald Trump ist nach eigener Aussage nicht von Israel überredet worden, den Krieg gegen den Iran zu beginnen. "Israel hat mich nie zu dem Krieg mit dem Iran überredet. Die Ereignisse des 7. Oktobers haben meine lebenslange Überzeugung, dass der IRAN NIEMALS EINE ATOMWAFFE HABEN DARF, nur noch bestärkt", schrieb Trump in den sozialen Medien.

EZB könnte Leitzins im Juni anheben

Alexander Krüger, der Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, hält eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni nicht unbedingt für nötig - aber für möglich. "Im April lassen sich Zweitrundeneffekte noch nicht beurteilen, aber im Juni sieht das schon anders aus", sagte Krüger und verweist auf die dann anstehenden neuen Inflationsprognosen der EZB-Volkswirte. Er sieht eine 65-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Juni. Signalisieren wird die EZB das aus seiner Sicht, indem sie darauf hinweist, dass ihr die Stabsprojektionen die Beurteilung von Zweitrundeneffekten ermöglichen würden.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada März Verbraucherpreise +2,4% gg Vorjahr

Kanada März Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,6% gg Vorjahr

Kanada März Verbraucherpreise +0,9% gg Vm

Kanada März Verbraucherpreise +2,4% gg Vorjahr

Kanada März Verbraucherpreise +0,9% gg Vm

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April 20, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)