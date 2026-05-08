08.05.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitsmarkt überrascht im April mit starkem Jobplus

Das US-Jobwachstum hat im April die Erwartungen übertroffen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 115.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 55.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 16.000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für März nun ein Stellenplus von 185.000 (vorläufig: 178.000) und für Februar ein Stellenminus von 156.000 (vorläufig: 133.000). Die separat erhobene Arbeitslosenquote stagnierte im April bei 4,3 Prozent.

Stimmung der US-Verbraucher im Mai eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 48,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 erwartet. Bei der Umfrage Ende April lag er bei 49,8. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 48,5 (Vormonat: 48,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 47,8 (52,5) angegeben.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Apr Arbeitslosenquote 6,9% (März: 6,7%)

Kanada Apr Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7%

Kanada Apr Beschäftigte -17.700 gg März

Kanada Apr Beschäftigte PROGNOSE: +10.000

Kanada Apr Stundenlöhne +4,5% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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