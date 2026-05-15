Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrieproduktion im April gestiegen

Die Industrie in den USA hat im April ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 76,1 Prozent von 75,7 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 75,8 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung mit 75,7 Prozent bestätigt. Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat um 0,3 (vorläufig: minus 0,5) Prozent gesunken. Im Jahresvergleich wurde im April 1,4 Prozent mehr produziert. Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,6 Prozent verzeichnet nach einer Stagnation im Vormonat. Die Jahresrate lag bei plus 1,4 Prozent.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Mai wider Erwarten

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Mai wider Erwarten gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 19,6. Das ist der höchste Stand seit über vier Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 7,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 11,0 gelegen.

Trump: Zölle waren kein Thema beim Treffen mit Xi

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben während des Gipfeltreffens mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping "nicht über Zölle gesprochen". Das Thema sei "nicht zur Sprache gekommen" sagte Trump. Ein Thema, das in jüngster Zeit im Mittelpunkt der Spannungen zwischen den USA und China gestanden hatte, stellte Trump als einen Bereich dar, in dem sich zwischen ihm und Xi zunehmend Konsens abzeichne, auch wenn er nur wenige Details nannte.

Trump: Xi will keinen Krieg um Taiwan

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Gipfeltreffen in Peking gesagt, der chinesische Staatschef Xi Jinping wolle keinen Krieg um Taiwan. "Er möchte keinen Kampf um die Unabhängigkeit sehen, denn das wäre eine sehr heftige Konfrontation", sagte er gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. "Er möchte keine Unabhängigkeitsbewegung sehen." Trump schien Xis Ansicht zu teilen, dass Taiwan seit Jahrtausenden zu China gehöre, und fügte hinzu: "Ich habe mich in keiner Weise festgelegt."

Trump und Xi könnten sich vier Mal diesem Jahr treffen

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er und der chinesische Staatschef Xi Jinping könnten sich in diesem Jahr vier Mai treffen, darunter möglicherweise bei einem zweiten Besuch in China. Über den Gipfel in Peking in dieser Woche hinaus sagte Trump, Xi könnte zum G-20-Treffen im Dezember in Miami, zu einem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im November in Shenzhen, China, sowie zu einem Besuch in den USA im September kommen, zu dem Trump Xi während des Gipfels eingeladen hatte. Es war zunächst unklar, ob Xi diese Einladung angenommen hat.

DJG/DJN/apo/cbr

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May 15, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)