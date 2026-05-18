18.05.2026 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwache UK-Daten könnten Aussichten auf BOE-Zinserhöhung schmälern

Sollten die in dieser Woche anstehenden britischen Konjunkturdaten auf eine wirtschaftliche Schwäche hindeuten, könnte dies die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen der Bank of England in den kommenden Monaten verringern, schreiben Benjamin Schroeder und Michiel Tukker von ING in einer Research Note. Am Dienstag stehen die britischen Arbeitsmarktdaten an, am Mittwoch die Inflationsdaten und am Freitag die Einzelhandelsumsätze. Ein geringer als erwartetes Lohnwachstum und Anzeichen einer Konjunkturflaute "sollten einige Vertreter der BOE hinsichtlich des Risikos von Zweitrundeneffekten der aktuellen Energiekrise entspannter stimmen", schreiben sie.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/NAHB-Hausmarktindex Mai 37 (Apr: 34)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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