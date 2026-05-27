27.05.2026 19:00:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kanada schließt LNG-Liefervereinbarung mit Deutschland

Kanada hat am Mittwoch ein Abkommen zum Verkauf von Flüssigerdgas (LNG) an Deutschland vorgestellt. Laut dem kanadischen Energieminister Tim Hodgson wird das deutsche staatliche Energieunternehmen Sefe bis zu 20 Jahre lang jährlich eine Million Tonnen LNG abnehmen. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen und von einem geplanten schwimmenden LNG-Exportterminal stammen. Dieses soll vor der Nordküste von British Columbia gebaut und von einem Konsortium unter der Führung von Western LNG betrieben werden.

Industrieaktivität im mittleren Atlantikraum der USA im Mai stark gestiegen - Richmond Fed

Die Industrieaktivität in der Region der Richmond Fed ist in diesem Monat deutlich stärker als erwartet gestiegen. Dies ging aus der monatlichen Umfrage der regionalen Notenbank hervor. Der Gesamtindex der Umfrage lag im Mai bei 13, nach 3 im April. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 4 erwartet. Alle drei Teilindizes - für Lieferungen, Neuaufträge und Beschäftigung - stiegen in diesem Monat. Die durchschnittlichen Wachstumsraten der Einkaufs- und Verkaufspreise gingen im Mai etwas zurück. Die Unternehmen erwarteten, dass sich das Wachstum der Einkaufspreise in den nächsten 12 Monaten leicht abschwächen werde.

EU will Großteil von mobilem Spektrum für heimische Satellitenbetreiber reservieren

Die Europäische Union plant, ab dem nächsten Jahr den Großteil ihres lukrativen mobilen Satellitenspektrums für heimische Betreiber zu reservieren und damit die Abhängigkeit von ausländischen Technologieunternehmen einzudämmen. Die EU schlug am Mittwoch eine Überarbeitung der Lizenzvergabe für das 2-Gigahertz-MSS-Frequenzband vor, das für die Satellitenkommunikation genutzt wird. Die neuen Regeln sollen nach Mai 2027 gelten. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Lizenzen der US-Unternehmen Viasat und EchoStar aus. Die EU will nach eigenen Angaben zwei Drittel des begehrten Bandes für kommerzielle Zwecke wie Mobilfunkgeräte reservieren.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Mai +8,9% gg Vorjahr

DJG/DJN/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 13:01 ET (17:01 GMT)

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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
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