Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitslosenanträge in der vergangenen Woche gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche gestiegen. Das Niveau bewegte sich aber weiterhin in einer Spanne, die mit einem gesunden Arbeitsmarkt vereinbar ist. Die Zahl der Personen, die einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung stellten, stieg in der Woche bis zum 30. Mai auf 225.000. Das ist ein Anstieg gegenüber den 212.000 in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 215.000 Neuanträgen gerechnet.

Erwartete EZB- Zinserhöhung im Juni - Soll Anti-Inflations-Glaubwürdigkeit wahren

Die Geldpolitik könne die eigentlichen Ursachen eines angebotsseitigen Schocks nicht bekämpfen, und die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der nächsten Woche "würde daher hauptsächlich dazu dienen, die Anti-Inflations-Glaubwürdigkeit der EZB zu wahren und die Erwartungen zu verankern", schreibt Martin Wolburg von Generali Investments in einer Research Note. Da jedoch die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen im Iran-Konflikt wieder schwänden und die Stagflationsrisiken hoch blieben, werde Präsidentin Christine Lagarde sich wahrscheinlich die Tür für weitere Straffungen offenhalten wollen, falls erforderlich, meint der Senior Economist.

Aussicht auf Zinserhöhungen von EZB und Fed - Könnte SNB entlasten

Die Schweizer Nationalbank würde die Aussicht, dass die Europäische Zentralbank in der nächsten Woche die Zinsen anhebt und die Federal Reserve signalisiert, dass sie nachziehen könnte, wahrscheinlich begrüßen, schreibt Kit Juckes von der Societe Generale in einer Research Note. Die EZB könnte am 11. Juni die Zinsen anheben und eine weitere Straffung andeuten, meint er. Die Fed, die ihre Entscheidung am 17. Juni bekannt gibt, könnte die Erwartungen für zukünftige Zinserhöhungen bestätigen. Dies würde der SNB eine gewisse Entlastung verschaffen, indem es potenziell die Stärke des Franken eindämmt, meint Juckes.

EU entlastet Banken bei neuen Handelsregeln

Die EU hat vorübergehende Maßnahmen vorgestellt, die sicherstellen sollen, dass europäische Banken durch neue Kapitalregeln für ihre Handelsaktivitäten gegenüber Konkurrenten von der Wall Street nicht benachteiligt werden. Die Europäische Kommission hat "zeitlich befristete" Änderungen an ihrer Umsetzung der sogenannten grundlegenden Überprüfung des Handelsbuchs eingeführt. Laut einer Mitteilung soll dies "sicherstellen, dass der EU-Bankensektor von gleichen Wettbewerbsbedingungen mit internationalen Konkurrenten profitiert".

Waffenstillstand im Libanon droht zu scheitern

Der neue Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon ist bereits wenige Stunden nach seiner Vereinbarung unter Druck geraten, da Israel erklärte, es werde seine Offensive im Südlibanon fortsetzen, und die Hisbollah-Kämpfer, gegen die es kämpft, entscheidende Elemente des fragilen Plans ablehnten. Die Vereinbarung, die diese Woche in Gesprächen zwischen libanesischen, israelischen und amerikanischen Vertretern ausgearbeitet wurde, hänge davon ab, dass die Hisbollah ihre Angriffe auf israelische Streitkräfte einstelle und ihre Kämpfer aus dem umkämpften Südlibanon abziehe, erklärte das US-Außenministerium.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Produktivität ex Agrar 1Q annualisiert rev +0,3% (vorl: +0,8%)

US/Produktivität ex Agrar 1Q annualisiert PROGNOSE: +0,5%

US/Lohnstückkosten 1Q rev +1,8% (vorl: +2,3%)

US/Lohnstückkosten 1Q PROGNOSE: +2,4%

US/Lohnstückkosten 4Q revidiert auf +2,1%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)