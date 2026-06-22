Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB-Szenarien decken jüngste Entwicklungen ab

Die jüngsten Entwicklungen am Golf sind nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde von den Szenarien abgedeckt, die der volkswirtschaftliche Stab der EZB im Vorfeld der EZB-Ratssitzung vom 10./11. Juni entworfen hat. "Die Entscheidung für eine Zinserhöhung erweist sich in sämtlichen von den Mitarbeitern ausgearbeiteten Szenarien als robust. Dies bedeutet, dass eine Zinsanhebung in jedem Fall gerechtfertigt ist. Die jüngsten Entwicklungen haben sich im Rahmen der betrachteten Szenarien bewegt", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext zu Beginn einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Kanadas Inflation beschleunigt sich im Mai auf 3,2%

Die jährliche Inflationsrate in Kanada hat sich im Mai erneut beschleunigt und das schnellste Tempo seit mehr als zwei Jahren erreicht. Grund dafür waren die höchsten Benzinpreise seit der russischen Invasion in der Ukraine. Der Verbraucherpreisindex des Landes beschleunigte sich den dritten Monat in Folge und stieg um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die kanadische Statistikbehörde Statistics Canada mitteilte. Zuletzt war die Inflation im Dezember 2023 so hoch gewesen. Die Markterwartung lag laut den Ökonomen von TD Securities bei einer Beschleunigung der Inflation auf 3 Prozent, nach 2,8 Prozent im April.

Kanada plant Ausbau großer Kernreaktoren zur Deckung des Energiebedarfs

Kanada hat am Montag eine Strategie vorgestellt, um den Bau von Kernreaktoren im ganzen Land zu beschleunigen. Vertreter wollen damit die Stromerzeugung ausbauen und gleichzeitig die reichhaltigen Vorkommen an hochgradigem Uran des Landes nutzen.

Nächster britischer Premier vor wichtiger Entscheidung bei Wahl des Schatzkanzlers

Die wichtigste Entscheidung, die der neue britische Premierminister schnell treffen müsse, sei die Besetzung des Postens des Schatzkanzlers, wobei die derzeitige Amtsinhaberin Rachel Reeves wahrscheinlich abgelöst werde, schreibt Philip Shaw von Investec in einer Research Note. Der Favorit auf das Amt des Premierministers, Andy Burnham, habe kürzlich die Märkte beruhigt, indem er erklärt habe, er werde die fiskalischen Regeln von Reeves respektieren. Zuvor habe er gescherzt, das Land solle nicht "in hock" bei den Anleihemärkten sein.

DJG/DJN/apo/cbr

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June 22, 2026 13:13 ET (17:13 GMT)