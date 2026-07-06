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S&P Global: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Juni

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 51,2 von 50,7 Punkten. Vorläufig war für Juni ein Wert von 51,3 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Juni beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,9 von 51,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

ISM-Index für US-Dienstleister fällt im Juni

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juni verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 54,0 (Vormonat: 54,5). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert. Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 55,1 (Vormonat: 57,3), jener für die Beschäftigung legte zu auf 51,2 (Vormonat: 47,9).

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Mai revidiert auf 106,90 von 107,1

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DJG/DJN/hab

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July 06, 2026 14:44 ET (18:44 GMT)