Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Berufungsgericht erlaubt Le Pen Präsidentschaftskandidatur 2027

Ein Berufungsgericht hat Marine Le Pen für berechtigt erklärt, bei der französischen Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr anzutreten, obwohl sie wegen des Missbrauchs von Geldern des Europäischen Parlaments für schuldig befunden wurde. Ein aus drei Richtern bestehendes Gremium reduzierte ein Urteil der Vorinstanz vom März 2025, welches Le Pen für fünf Jahre von der Übernahme politischer Ämter ausschloss, und verkürzte das wirksame Verbot auf 15 Monate.

Williams: Fed gut aufgestellt für Ziele des Doppelmandats

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat in einem Interview mit Fox Business seine Ansicht bekräftigt, dass die Geldpolitik gut aufgestellt sei, um die Ziele des doppelten Mandats der Fed zu erreichen. Zum Arbeitsmarkt sagte er, er sehe ein stabiles, solides Wachstum. Er räumte zwar ein, dass die Inflation immer noch zu hoch sei, sagte aber: "Ich bin wegen der Rückgänge bei den Energiepreisen, die wir sehen werden, durchaus etwas positiver für die kurzfristigen Inflationsaussichten gestimmt."

US-Handelsdefizit steigt im Mai

Das Handelsdefizit der USA hat sich im Mai ausgeweitet. Dies geht aus Daten hervor, die das US-Handelsministerium am Dienstag veröffentlichte. Die US-Importe beliefen sich im Mai auf insgesamt 395,3 Milliarden US-Dollar und stiegen damit um 3,3 Prozent gegenüber April. Die Exporte lagen bei 317,7 Milliarden Dollar und waren damit um 3,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Daraus ergab sich ein Handelsdefizit von 77,6 Milliarden Dollar gegenüber 54,6 Milliarden Dollar im April. Von The Wall Street Journal befragte Analysten hatten ein Defizit von 78 Milliarden Dollar erwartet.

Inflationserwartungen auf kurze und mittlere Sicht gestiegen - NY Fed

Die Inflationserwartungen der Verbraucher sind im Juni auf Ein- und Dreijahressicht gestiegen, blieben aber laut einer Umfrage der New Yorker Fed langfristig stabil. Die Erwartungen der Verbraucher für die Inflation im kommenden Jahr stiegen im Juni auf 3,7 Prozent, den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Auf Dreijahressicht kletterten sie auf den höchsten Stand seit Juni 2022, wie aus der jüngsten monatlichen Umfrage der New Yorker Fed zu den Verbrauchererwartungen hervorgeht.

Kanadas Handelsüberschuss bei Waren steigt dank Rekordexporten auf Vierjahreshoch

Ein weiterer Anstieg der kanadischen Exporte auf ein Rekordhoch hat den Handelsüberschuss des Landes mit der Welt auf den höchsten Stand seit vier Jahren ausgeweitet. Gestützt wurde dies durch den vierten Monat in Folge mit gestiegenen Lieferungen in die USA. Kanada verzeichnete einen Waren-Handelsüberschuss von 4,24 Milliarden kanadischen Dollar, was etwa 2,99 Milliarden US-Dollar entspricht, wie die kanadische Statistikbehörde am Dienstag mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni +10,1% gg Vorjahr

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July 07, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)