Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Neubauverkäufe legen im Juni leicht zu

Die Verkäufe neuer Häuser sind im Juni gestiegen. Nachfolgend die wichtigsten Punkte aus dem Bericht, den das Census Bureau und das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung am Freitag veröffentlichten: Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser stiegen im Juni auf 628.000, nach 618.000 im Mai. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens mit 606.000 Verkäufen im Juni gerechnet.

US-Geschäftsaktivität im Juli weiter gewachsen

Die Geschäftsaktivität im US-Privatsektor ist im Juli weiter gewachsen und hat ein Achtmonatshoch erreicht, wie eine monatliche Umfrage am Freitag ergab. Der S&P Global Flash U.S. Composite PMI, der auf Umfragen bei Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen basiert, stieg im Juli auf 53,6 von 51,9 im Juni. Ein Wert von über 50 deutet auf ein anhaltendes Wachstum der Aktivität hin.

Welthandel mit Waren im Mai erneut gestiegen, aber neue Zölle drohen

Die weltweiten Handelsströme sind im Mai den zweiten Monat in Folge gestiegen. Das ist ein Zeichen wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit angesichts des Konflikts im Nahen Osten. Diese könnte jedoch durch eine neue Welle von US-Zollerhöhungen auf die Probe gestellt werden. Das Volumen der über nationale Grenzen bewegten Waren lag um 1 Prozent höher als im April. In jenem Monat waren die Ströme bereits um 0,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen des niederländischen Amtes für wirtschaftspolitische Analysen - auch bekannt als CPB - hervor, das den Welthandel seit langem als wichtigen Einflussfaktor für die niederländische Wirtschaft beobachtet.

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July 24, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)