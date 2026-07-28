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28.07.2026 18:59:40

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Verbraucherstimmung im Juli laut Conference Board leicht gesunken

Das Verbrauchervertrauen ist im Juli gesunken. Laut einer monatlichen Umfrage des Conference Board schwächte sich die Einschätzung der Verbraucher zur aktuellen Geschäfts- und Arbeitsmarktlage den dritten Monat in Folge ab. Das Forschungsinstitut teilte am Dienstag mit, sein Index für das Verbrauchervertrauen sei im Juli auf 90,8 gefallen, nach einem aufwärts revidierten Wert von 92,2 im Juni. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen höheren Wert von 92,0 erwartet. Die Einschätzung der Verbraucher zur aktuellen Geschäfts- und Arbeitsmarktlage fiel um 3,6 Punkte auf 114,9. Derweil blieb der Erwartungsindex, der auf den kurzfristigen Aussichten für Einkommen, Geschäftslage und Arbeitsmarktbedingungen basiert, unverändert bei 74,7.

Wachstum der US-Hauspreise zog im Mai an

Das Wachstum der US-Hauspreise hat im Mai angezogen, wobei sich die Preistrends in den verschiedenen Regionen des Landes unterschiedlich entwickelten. Der S&P Cotality Case-Shiller National Home Price Index, der die Hauspreise im ganzen Land misst, stieg in den zwölf Monaten bis Mai um 1,1 Prozent. Wie aus der Erhebung hervorging, fielen die US-Immobilienwerte den zwölften Monat in Folge real. Die Inflation im Mai lag mit 4,2 Prozent rund drei Prozentpunkte über dem Anstieg der Hauspreise von 1,1 Prozent. "Die Daten für Mai deuten darauf hin, dass die US-Hauspreise real weiter sinken", sagte Rebecca Kaufman, Associate Director of Commodities bei S&P Dow Jones Indices.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Juli +8,1% gg Vorjahr

Brasilien Leistungsbilanz Juni Defizit 2,3 Mrd USD (Mai: Defizit 3,2 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Juni 9,1 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 89,3 Mrd USD

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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