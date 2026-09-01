Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel: EZB-Entscheidung nächste Woche "relativ absehbar"

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel rechnet damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche eine Leitzinsanhebung beschließen wird. "Der Ausblick für nächste Woche, was da geldpolitisch möglicherweise passiert, ist relativ absehbar", sagte er bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. ESTR-Forwards preisen eine Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte zu 98 Prozent ein. Als "gute Nachricht" stelle Nagel heraus, dass die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) im August nur noch mit einer Jahresrate von 2,4 (Juli: 2,5) Prozent gestiegen seien. Derzeit seien damit noch keine sogenannten Zweitrundeneffekte zu sehen.

Fed-Gouverneur Barr - Notenbank sollte bei unzureichendem Inflationsrückgang Zinsen entschlossen anheben

Der Gouverneur der US-Notenbank, Michael Barr, sagte, die Zentralbank solle entschlossen handeln und die Zinsen anheben, wenn die Inflation nicht ausreichend nachzulassen scheine. Auf einer Veranstaltung in Washington, D.C., sagte Barr, es bestehe das Risiko eines sich ausbreitenden Preisdrucks. Die Inflation liege nämlich über dem von der Fed angestrebten Zielbereich. Wenn die Datentrends ihm die Zuversicht gäben, dass die Inflation auf einen Pfad in Richtung 2 Prozent nachlasse, könne sich die Fed "etwas mehr Zeit" nehmen, um ihre geldpolitische Haltung zu bewerten.

Fed-Gouverneur Barr: Entschlossene Zinserhöhung bei unzureichender Inflationsabkühlung

Fed-Gouverneur Michael Barr sagte, die Zentralbank solle die Zinsen entschlossen anheben, wenn die Inflation nicht ausreichend nachzulassen scheine. Barr sagte auf einer Veranstaltung in Washington, wenn die Datentrends ihm die Zuversicht gäben, dass sich die Inflation auf dem Weg zum 2-Prozent-Ziel der Fed abschwäche, könne sich die Zentralbank "etwas mehr Zeit" nehmen, um ihren geldpolitischen Kurs zu bewerten. "Wenn die Inflation jedoch nicht ausreichend nachzulassen scheint, dann sollten wir meiner Meinung nach entschlossen handeln, um die Zinsen zu erhöhen", hieß es in einem veröffentlichten Redetext.

Zahl offener US-Stellen nimmt im Juli zu

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juli gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,271 (Juni: 7,182) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank dagegen auf 3,056 (3,213) Millionen und die der Entlassungen auf 1,666 (1,785) Millionen.

US-Bauausgaben gaben im Juli nach

Die Bauausgaben in den USA sind im Juli leicht gesunken und fielen damit schwächer aus, als von Analysten erwartet. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Census Bureau hervor. In ihrem Monatsbericht teilte die Behörde mit, die Ausgaben für Bauprojekte hätten im Juli eine saisonbereinigte Rate von 2,16 Billionen US-Dollar erreicht. Das ist ein Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber der revidierten Schätzung für Juni von 2,17 Billionen Dollar. Die vom Wall Street Journal befragten Analysten hatten mit stagnierenden Ausgaben im Vergleich zum Vormonat gerechnet. Die annualisierten Ausgaben für private Bauten erreichten im Juli saisonbereinigt 1,61 Billionen Dollar und lagen damit ebenfalls einen halben Prozentpunkt niedriger als im Vormonat. Die Ausgaben für den Wohnungsbau beliefen sich im Juli saisonbereinigt auf 859 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 1,3 Prozent gegenüber Juni entspricht.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im August

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im August verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 54,6 (Vormonat: 55,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 55,3 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert. Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 53,7 (Vormonat: 56,7), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 51,2 (Vormonat: 52,8). Der Index für die Produktion gab nach auf 58,3 (Vormonat: 58,5), während der Subindex der Preise einen konstanten Wert von 71,1 auswies.

Kanadas Premier Carney: US-Sticheleien für Handelslösung "nicht konstruktiv"

Die Sticheleien der Trump-Regierung gegen Kanada seien nicht konstruktiv und müssten aufhören, wenn es den USA ernst damit sei, ein vorteilhaftes Handelsabkommen mit ihrem nördlichen Nachbarn zu schließen. Dies sagte der kanadische Premierminister Mark Carney vor Reportern in Ottawa. "Wenn die Amerikaner aufhören, Memes zu posten, aufhören, Seitenhiebe zu verteilen, aufhören, auf hart zu machen, und anfangen, diese Gespräche ernsthaft zu führen, dann können wir diese Gespräche führen. Aber sehen Sie, es ist nicht konstruktiv. Das ist ihre Demokratie", sagte Carney in der Hauptstadt. Er äußerte sich am Morgen, nachdem seine regierende Liberale Partei drei Nachwahlen zur Besetzung von Vakanzen im Parlament gewonnen hatte. Carneys Äußerungen waren eine Erwiderung auf Finanzminister Scott Bessent, der dem kanadischen Regierungschef die Schuld am Scheitern der Handelsgespräche im vergangenen Monat gegeben hatte.

PMI für Kanadas verarbeitendes Gewerbe sinkt im August auf 53, deutet aber weiter auf Expansion hin

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Kanadas hat im vergangenen Monat weiter expandiert. Allerdings kühlte sich die Dynamik leicht ab und die Inflation der Einkaufspreise blieb hoch. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Kanada gab im August auf 53 Punkte nach, nachdem er im Vormonat auf 53,5 gestiegen war. Der Index lag damit den fünften Monat in Folge über der Schwelle von 50, die Wachstum von Kontraktion trennt. Paul Smith, Economics Director bei S&P Global Market Intelligence, sagte, die Produktion und die Neuaufträge der Hersteller im Land seien im Berichtsmonat solide gestiegen und hätten die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie den Optimismus für die Zukunft unterstützt. Die Umfrage sei jedoch vor dem jüngsten Scheitern der Handelsgespräche zwischen Ottawa und Washington durchgeführt worden. Kanadas Wirtschaft verzeichnete im zweiten Quartal das stärkste Wachstum seit rund drei Jahren.

DJG/DJN/sha

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September 01, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)